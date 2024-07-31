Haniye Türk basınına sitem ederek anlatmıştı: Refah'ta beyaz bayrak neden kalkmadı?

Tahran'da suikasta uğrayan Haniye'nin ölümünün ardından Türk basınına verdiği demeçler gündem oldu. Hamas lideri, İsrail'in ateşkese yanaşmadığını rehinelerini aldıktan sonra tekrar savaşa devam edeceklerini ifade etmişti. Yine son röportajlarından birinde ise "Biz 7 Ekim'den önce de çok insanımızı kaybettik, binlerce, on binlerce insanımızı şehit verdik. O zaman dünyadan bir ses oldu mu? Kimse bir şey dedi mi?" sözleri yeniden çok konuşuldu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye düzenlenen bombalı saldırıda öldürüldü.

Hamas suikastta İsrail'i işaret ederken İsrail kanadından henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan Hamas liderinin Türk basınına verdiği son demeçler yeniden gündem oldu.

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"ERDOĞAN BİZİ ONURLANDIRDI"

Gazeteci Orhan Sali'ye konuşan Haniye, Filistin halkına olan işgal, öldürme, yıldırma ve katliamların durdurulmasını istediklerini ancak İsrail'in ateşkese yanaşmadığını söylemiş şu ifadeleri kaydetmişti.

Sayın Erdoğan ile İsrail'in Gazze'deki katliamlarını konuştuk. İsrail'in barış görüşmelerini baltaladığını ele aldık. Erdoğan'ın dik duruşu bizi onurlandırdı. TBMM'de yaptığı konuşmasında Hamas'ın 'Kuva-yi Milliye' olduğunu söylemesi bizim için çok büyük bir onurdur. Filistin halkı da bunu mutlulukla karşıladı. Biz direnen bir milletiz.

"İSRAİL ATEŞKESE YANAŞMIYOR"

Biz Filistin halkına olan işgal, öldürme, yıldırma ve katliamların durdurulmasını istiyoruz. İsrail katliam yapıyor kimse cezalandırmıyor. Bir şartımız vardı bütün mülteciler geri dönecek ve İsrail Gazze'den tamamen çekilecek. İsrailliler onlarca kere konuşmamıza rağmen herhangi bir şekilde ateşkese yanaşmadı.

İsrail, kendi rehinelerini istiyor ve sonra tekrardan savaşa devam etmek istiyor. Çünkü İsrail ordusunun işgalini kanunlaştırmak istiyorlar. Refah'ta bu yüzden beyaz bayrak kaldırmayız. Direnişimiz güçlü olacak ve bunu görecekler. İsrail ateşkesin oluşmasını durduran tek güçtür ve ABD maalesef İsrail'in her dediğini koşulsuz kabul etmektedir. Aynı anda bütün taleplerimize evet denildiği zaman bizde ateşkesten yana olacağız.

7 EKİM'DEN ÖNCE SESİMİZ DUYULMADI

Gazeteci Kemal Öztürk'e röportaj veren Haniye 7 Ekim hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunup şöyle konuşmuştu:

Biz 7 Ekim'den önce de çok insanımızı kaybettik, binlerce, on binlerce insanımızı şehit verdik. O zaman dünyadan bir ses oldu mu? Kimse bir şey dedi mi? Kimse bize destek çıktı mı? Kimse İsrail'e dur dedi mi? Biz zaten ölüyorduk. Her yıl binlerce insanımızı kaybediyoruz. Şimdi yine ölüyoruz. Biz sadece Allah'a güveniyoruz.

Allah'ın izniyle bu mücadeleyi kazanacağız. Bu uğurda canımızı vermeye hazırız ve vereceğiz.