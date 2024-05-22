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Havada ölüm! Singapur uçağında feci türbülans: Yolcular yoğun bakıma alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Havada ölüm! Singapur uçağında feci türbülans: Yolcular yoğun bakıma alındı
Singapur Havayolları, Tayland, Uçak Kazası, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Londra’dan Singapur’a havalanan yolcu uçağının feci bir şekilde türbülansa girmesi 1 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. 211 yolcunun olduğu uçakta yaralı sayısının da fazla olduğu bildirilirken durumu ciddi olanların yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Singapur Havayolları'na ait yolcu uçağı girdiği türbülansla can pazarına döndü. 211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu uçakta 1 yolcu hayatını kaybederken yaralılar Tayland’da tedavi altına alındı.

Havada ölüm! Singapur uçağında feci türbülans: Yolcular yoğun bakıma alındı - 1. Resim

Uçağın acil iniş yaptığı Bangkok'ta, yaralanan 104 yolcudan 85’inin 2 farklı hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Havada ölüm! Singapur uçağında feci türbülans: Yolcular yoğun bakıma alındı - 2. Resim

20 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Avustralya, İngiltere, Hong Kong, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Filipinler uyruklu 20 kişinin ise yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

Havada ölüm! Singapur uçağında feci türbülans: Yolcular yoğun bakıma alındı - 3. Resim

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Singapur Havayolları tarafından yapılan açıklamada, 20 Mayıs’ta Londra'dan havalanarak Singapur'a giden SQ321 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağının Myanmar üzerinde şiddetli türbülansa girmesi sonucu 73 yaşındaki bir İngiltere vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Havada ölüm! Singapur uçağında feci türbülans: Yolcular yoğun bakıma alındı - 4. Resim

Uçak 21 Mayıs’ta yerel saatle 15.45'te Bangkok’taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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