Havada ölüm! Singapur uçağında feci türbülans: Yolcular yoğun bakıma alındı
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Londra’dan Singapur’a havalanan yolcu uçağının feci bir şekilde türbülansa girmesi 1 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. 211 yolcunun olduğu uçakta yaralı sayısının da fazla olduğu bildirilirken durumu ciddi olanların yoğun bakıma alındığı aktarıldı.
Singapur Havayolları'na ait yolcu uçağı girdiği türbülansla can pazarına döndü. 211 yolcu ve 18 mürettebatın bulunduğu uçakta 1 yolcu hayatını kaybederken yaralılar Tayland’da tedavi altına alındı.
Uçağın acil iniş yaptığı Bangkok'ta, yaralanan 104 yolcudan 85’inin 2 farklı hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.
20 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Avustralya, İngiltere, Hong Kong, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Filipinler uyruklu 20 kişinin ise yoğun bakıma alındığı ifade edildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Singapur Havayolları tarafından yapılan açıklamada, 20 Mayıs’ta Londra'dan havalanarak Singapur'a giden SQ321 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağının Myanmar üzerinde şiddetli türbülansa girmesi sonucu 73 yaşındaki bir İngiltere vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Uçak 21 Mayıs’ta yerel saatle 15.45'te Bangkok’taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı