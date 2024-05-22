Havada ölüm! Singapur uçağında feci türbülans: Yolcular yoğun bakıma alındı

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mayıs 2024 15:57 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 16:01 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Londra’dan Singapur’a havalanan yolcu uçağının feci bir şekilde türbülansa girmesi 1 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. 211 yolcunun olduğu uçakta yaralı sayısının da fazla olduğu bildirilirken durumu ciddi olanların yoğun bakıma alındığı aktarıldı.