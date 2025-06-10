Hazreti Ömer'in adı Kolombiya'da yaşıyor! Ülkedeki en büyük cami yıllardır hizmet veriyor

Kolombiya'nın kuzey kıyısında yer alan Maicao şehrinde yer alan Ömer bin Hattab Camisi, ülkenin en büyük İslami ibadethanesi olma özelliği taşıyor. Latin Amerika’nın en önemli üç camisinden biri olan mabedin yanında 'Darül Erkam' adlı din dersleri verilen bir okul da bulunuyor. Kolombiyalı Süleyman cami hakkında bilgiler vererek şehirdeki durumu anlattı.

Kolombiya’daki Müslüman nüfusun tam sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte, farklı tahminler bulunuyor.

Ülkede çoğunluğu yabancı kökenli olmak üzere yaklaşık 25.000 civarında Müslüman’ın yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak bazı kurumlar bu sayının 40.000 ile 80.000 arasında olabileceğini ifade ediyor.

1997 YILINDA YAPILDI

1950’li yıllarda ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerle bölgeye yerleşen Müslümanlar, Maicao şehrinde hem ticari hem de kültürel katkılar sunarken dini geleneklerini de yaşatmaya devam ediyor.

Klasik İslam mimarisinden ilham alınarak inşa edilen ve1997 yılında ibadete açılan Ömer Bin Hattab Cami, Maicao’nun dini ve kültürel çeşitliliğinin sembolü olarak öne çıkıyor.

"DARÜL ERKAM ADINDA BİR OKULUMUZ VAR"

Cami hakkında bilgiler veren İslami Yardımseverler Derneği üyesi Lübnanlı ebeveynlerden Kolombiyalı Süleyman şunları söylüyor: