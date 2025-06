Hazreti Ömer'in adı Kolombiya'da yaşıyor! Ülkedeki en büyük cami yıllardır hizmet veriyor

Kolombiya’daki Müslüman nüfusun tam sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte, farklı tahminler bulunuyor.

Ülkede çoğunluğu yabancı kökenli olmak üzere yaklaşık 25.000 civarında Müslüman’ın yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak bazı kurumlar bu sayının 40.000 ile 80.000 arasında olabileceğini ifade ediyor.

1950’li yıllarda ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerle bölgeye yerleşen Müslümanlar, Maicao şehrinde hem ticari hem de kültürel katkılar sunarken dini geleneklerini de yaşatmaya devam ediyor.

Klasik İslam mimarisinden ilham alınarak inşa edilen ve1997 yılında ibadete açılan Ömer Bin Hattab Cami, Maicao’nun dini ve kültürel çeşitliliğinin sembolü olarak öne çıkıyor.

Cami hakkında bilgiler veren İslami Yardımseverler Derneği üyesi Lübnanlı ebeveynlerden Kolombiyalı Süleyman şunları söylüyor:

"Dünyadaki her cami gibi, burada da oldukça büyük bir Müslüman kolonisi var. Genellikle akşam namazı, yatsı namazı ve Cuma günleri Cuma namazı için bir araya geliyoruz. Ayrıca Ramazan ayındaki etkinlikler için de genellikle her zaman toplanırız. Her şeyden öte, Müslüman cemaati oldukça büyük olduğu için bu cami oldukça gerekliydi.

Burası eskiden küçük bir alan, küçük bir evdi ve daha sonra cemaatimizin sayısı nedeniyle genişletme ihtiyacı duyduk.

Kapasite yaklaşık 1000 kişilik, ancak kadınlar için ikinci bir kat var. Erkekler alt katta, kadınlar ise ikinci katta, aynı taraflardan girişleri yok.

Bir noktada meydana gelen göç nedeniyle, belediyede var olan güvensizlik, adam kaçırmalar ve benzeri şeyler nedeniyle, birçok insan Maicao'yu terk etti, ancak şimdiden geri dönen insanlar var ve bu böyle devam ediyor.

Caminin bitişiğinde ‘Darül Erkam’ adında bir okulumuz var. Okulda ülkenin akademik müfredatı ve ayrıca bir saat de din dersi var.

Cami alanında, imam ve diğer kardeşler çocuklara ve gençlere Kuran dersleri vermek için yaklaşık bir saatlik bir alana sahipler."