Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yük asansörü takarken 4 metre yüksekten düşmüştü! 9 gün sonra acı haber geldi

Yük asansörü takarken 4 metre yüksekten düşmüştü! 9 gün sonra acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yük asansörü kurulumu yaparken 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Mehmet Ali Güner (45), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

1 Haziran tarihinde Aşağı Pazarcı Mahallesinde bulunan 4 katlı binanın dış cephesinde yük asansörü kurulumu yapan Mehmet Ali Güner bir anda dengesini kaybederek 4 metre yükseklikteki iskeleden düştü ve ağır yaralandı.

İhbar üzerine verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekibi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Güner'i ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yük asansörü takarken 4 metre yüksekten düşmüştü! 9 gün sonra acı haber geldi - 1. Resim
Mehmet Ali Güner

Boynunda kırık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Mehmet Ali Güner buradaki müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Güner, tedavi gördüğü hastanede 9 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Güner'in düştüğü an ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hazreti Ömer'in adı Kolombiya'da yaşıyor! Ülkedeki en büyük cami yıllardır hizmet veriyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Siirt'te feci kaza: Harfiyat kamyonu ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaFeci kaza! Ölü ve yaralılar varSokak ortasında facia anları! Yumruklar havada uçuştu, vatandaş isyan etti - 3. SayfaSokak ortasında facia anları! Yumruklar havada uçuştu20 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Suç makinesi İstanbul'da yakalandı - 3. Sayfa20 yıl 8 ay hapis cezası almıştı! Suç makinesi yakalandıTermal suya giren emekli öğretmenden acı haber! Feci şekilde can verdi - 3. SayfaTermal suya giren emekli öğretmenden acı haber! Feci şekilde can verdi'Maaş' tartışması kanlı bitti: Sokak ortasında infaz! Firari her yerde aranıyor - 3. Sayfa'Maaş' tartışması kanlı bitti4 gündür haber alınamıyordu! Anestezi doktoru evinde ölü bulundu - 3. SayfaAnestezi doktorunun sır ölümü! 4 gündür haber alınamıyordu
Sonraki Haber Yükleniyor...