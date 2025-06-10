Yük asansörü takarken 4 metre yüksekten düşmüştü! 9 gün sonra acı haber geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yük asansörü kurulumu yaparken 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Mehmet Ali Güner (45), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

1 Haziran tarihinde Aşağı Pazarcı Mahallesinde bulunan 4 katlı binanın dış cephesinde yük asansörü kurulumu yapan Mehmet Ali Güner bir anda dengesini kaybederek 4 metre yükseklikteki iskeleden düştü ve ağır yaralandı.

İhbar üzerine verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekibi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Güner'i ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Mehmet Ali Güner

Boynunda kırık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Mehmet Ali Güner buradaki müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Güner, tedavi gördüğü hastanede 9 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Güner'in düştüğü an ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.