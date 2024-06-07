Himalayalar'ın zirvelerinden 11 ton çöp toplandı, 4 ceset bulundu

Her adımı ayrı bir mesaj! Bakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet edip elini öptü

Her adımı ayrı bir mesaj! Bakan Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet edip elini öptü

Nepal ordusu, bu yıl Himalayalar'daki Everest, Nuptse ve Lhotse Dağları zirvelerinden 11 ton çöp toplandığını, 4 ceset ve 1 iskelet çıkarıldığını açıkladı.

The Himalayan Times gazetesinin haberine göre, dünyanın en yüksek dağı olan Everest'in de aralarında bulunduğu Himalayalar'daki bazı dağların yıllık temizliği yapıldı.

DAĞLARIN ZİRVELERİNDEN 4 CESET, 1 İSKELET ÇIKARILDI

Nepal ordusundan yapılan açıklamada, 55 gün süren temizlik sonucu Everest, Nuptse ve Lhotse dağlarının zirvelerinden 11 ton çöp toplandığı, 4 ceset ve bir de iskelet çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, 5 yılda toplam 119 ton çöp, 14 ceset ve birkaç iskelet çıkarıldığı ifade edildi.

TOPLAMDA 200'DEN FAZLA CESET BULUNDU

Nepal Turizm Departmanı Dağcılık Direktörü Rakesh Gurung, BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin gelecekte çöplerin toplanması için daha fazla bütçe ayırmayı planladığını söyledi. Gurung, hükümetin, dağdaki kalabalığı azaltmak ve güvenliği sağlamak amacıyla zirveye tırmanmaya çalışan dağcı sayısının azaltılması için çalıştığını ifade etti.

Everest Dağı'nda toplam 50 tondan fazla atık ve 200'den fazla cesedin bulunduğu değerlendiriliyor.