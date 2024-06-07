Mezuniyet töreninde pano faciası! İBB'den 6 kişinin yaralandığı olaya ilişkin açıklama

Dün akşam İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda mezuniyet töreninde dev dijital pano devrildi. Olayda 3 veli ve 3 öğrenci yaralanırken, okul sahibi gözaltına aldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat olaya ilişkin, "Söz konusu etkinlik, etkinliğin teknik kurulumu ve araçlarla kurumumuzun herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Konunun takipçisi olacağız." dedi.

İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıktı.

6 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada dijital pano henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Devrilen panonun altında kalan 3 veli ve 3 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ekran altında kalan yaralıları kurtarırken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, bu sırada okul sahibi çekim yapan velilerle tartışmaya başladı.

OKUL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Tartışmayı polis ekipleri ayırdı. Daha sonra okul sahibi E.Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Olayı gören vatandaşlardan biri, "Özel bir kolej okulunun mezuniyet töreni vardı. Mezuniyet bitti, son kısmına gelindi. Kepler havaya fırlatıldı. Fırlatıldıktan sonra veliler sahneye geldiler, fotoğraf çekilmek için. O sırada bazı öğrenciler dev ekrana yaslandı. Dev ekrana yaslandıktan sonra o biraz gevşedi, sonra öğrenciler çekilince yavaş yavaş dev ekran düştü." şeklinde konuştu.

İBB'DEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili İBB'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Polat, özel bir eğitim kurumunun bir sanat gecesi düzenlemek için kurumdan ücretli tahsis ettiği CRR salonunda akşam meydana gelen kazanın kendilerini derinden üzdüğünü kaydetti.

Polat, "Söz konusu etkinlik, etkinliğin teknik kurulumu ve araçlarla kurumumuzun herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olayda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Konunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda özel bir okulun mezuniyet ve yıl sonu gösterisi sırasında fotoğraf çekimi yapılırken dev led ekranın bulunduğu dijital panonun sahnedekilerin üzerine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanmıştı. Bu arada, polisin olayla ilgili bazı okul yetkililerinin ifadelerine başvurduğu belirtildi.