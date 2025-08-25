Hindistan'da katliam gibi kaza! Kamyon hacı adaylarını taşıyan traktöre çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde katliam gibi bir kaza yaşandı.

KAMYON, HACCA GİDENLERİ TAŞIYAN TRAKTÖRE ÇARPTI

India Today gazetesinin haberine göre eyalet yetkilileri, kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, eyaletin Aligarh ile Bulandshahr kentleri sınırında yerel saatle 02.10 civarında kamyonun, Rajasthan eyaletine hac ibadeti için gidenleri taşıyan traktörün römorkuna çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, traktöre takılı römorkun daha fazla yolcu taşınması amacıyla iki katlı hale getirildiğini belirtti.

Uttar Pradeş Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, ölenlere başsağlığı dileyerek, kazadan etkilenen kişiler ile ailelerine tazminat ödeneceğini kaydetti.