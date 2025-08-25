Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İngiltere'de feci kaza! Helikopter tarlaya çakıldı

İngiltere'nin Wight Adası'ndaki sahil kasabası Ventnor yakınlarında yerel saatle 09.24'te bir helikopter tarlaya düştü. Kazaya ilişkin detaylar belirsizliğini korurken yetkililer bölgeden uzak durulması gerektiğini bildirdi.

İngiltere'nin Wight Adası'nda helikopter kazası meydana geldi. Adadaki bir sahil kasabası yakınlarında bir helikopter tarlaya düştü.

YARALI OLUP OLMADIĞI HENÜZ BELİRSİZ

Hampshire ve Wight Adası Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 09.24'te Ventnor kasabası yakınlarında bir helikopterin düştüğüne dair ihbar geldiği belirtilirken, "Olay yerinde çok sayıda acil servis aracı bulunduğu için yol kapalıdır. Bu nedenle lütfen şu anda bu bölgeden uzak durun" denildi.

Helikopterde kaç kişinin bulunduğu veya herhangi bir yaralanma olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

