Hindistan'da yolcu treni raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Hindistan'ın Assam eyaletinde yolcu treni raydan çıktı. Guwahati kenti yakınlarında meydana gelen kazada lokomotif ile altı vagon raylardan çıktı. Çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirilirken, bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde, Kolkata-Sairang seferini yapan yolcu treni Guwahati yakınlarındaki Digaru tren istasyonu çevresinde raydan çıktı.

Trenin lokomotifi ve altı vagonu raylardan çıkarak kazaya neden oldu.

Hindistanda yolcu treni raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

ÇOK SAYIDA YOLCU YARALANDI

Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye acil müdahale ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazadan etkilenen yolculara yardım etmek ve yaralıları güvenli bölgelere ulaştırmak için çalışma başlattı.

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