Dünya

Hindistan'da yolcu treni raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Hindistan'ın Assam eyaletinde yolcu treni raydan çıktı. Guwahati kenti yakınlarında meydana gelen kazada lokomotif ile altı vagon raylardan çıktı. Çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirilirken, bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kaydet
|
Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde, Kolkata-Sairang seferini yapan yolcu treni Guwahati yakınlarındaki Digaru tren istasyonu çevresinde raydan çıktı.

Trenin lokomotifi ve altı vagonu raylardan çıkarak kazaya neden oldu.

Hindistanda yolcu treni raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var
Başlık ResmiHindistanda yolcu treni raydan çıktı! Çok sayıda yaralı var

ÇOK SAYIDA YOLCU YARALANDI

Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye acil müdahale ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazadan etkilenen yolculara yardım etmek ve yaralıları güvenli bölgelere ulaştırmak için çalışma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER