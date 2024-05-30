Hollanda'da alarm! Bomba tespit edildi, bin kişi tahliye edildi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bir binanın 8 metre altında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ve infilak etmemiş bir bomba bulundu, bölgede yaşayan 1.100 kişi evlerinden tahliye edildi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinin Claes de Vrieselaan bölgesinde yaşayan yaklaşık 1.100 kişiye, patlayıcı uzmanları tarafından İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombayı kazıp sökerken evlerini terk etmeleri söylendi.

DutchNews'in haberine göre; bomba bir İngiliz uçağından atıldı ve 3 Ekim 1941 tarihinde bir mülkün üzerine düştü ancak patlamadı.

Mülkün sahibi, 2015 yılında mülkünün temellerini incelettiğinde bombanın farkına vardı. Araştırmalar, yerin yaklaşık sekiz metre altında büyük bir metal cisim olduğunu gösterdi ve bu da görgü tanıklarının o dönemde serseri bir bombaya dair anlattıklarıyla örtüştü.

200 KADAR PATLAMAMIŞ BOMBA VAR

Belediye meclisine göre; şehrin altında gömülü 200 kadar patlamamış bomba var ve yetkililer bunların inşaat çalışmaları nedeniyle bozulmadığı sürece tehlikeli olmadığını belirtiyor.

Üç bina, bombanın çıkarılması için yıkıldı. Belediye, bölgeye yakın yaşayan herkesin çalışmaların tamamlanacağı sabah 8'den akşam 8'e kadar bölgeyi terk etmesini emretti.

Robotlar önce bombayı kazacak ve ardından fünyesini çıkaracak. Bomba daha sonra yakındaki Maasvlakte'ye götürülecek ve patlatılacak.