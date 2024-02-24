Tam 500 kilogram! İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 'patlamamış bomba' şehrin sokaklarında taşındı

İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulundu. Tahliye operasyonu ile 500 kilogramlık bomba, şehrin göbeğinden imha edilmek üzere denize taşındı.

İngiltere'nin güneyinde bulunan liman kenti Plymouth'ta İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba keşfedildi. Temmuz 1940'da Alman bombardıman uçaklarının hedefi haline gelen şehrin bir bahçesinde bulunan 500 kilogramlık bomba, güvenli şekilde denize atıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, ordunun görev aldığı operasyonun başarılı geçtiği ve bombanın bölgeden uzaklaştırıldığı konusunda polisin bilgilendirdiği kaydedildi. Ayrıca, güvenlik kordonunun kaldırıldığı belirtildi ve tahliye edilen sakinlere evlerine dönebilecekleri söylendi.

2,3 KİLOMETRE BOYUNCA TAŞINDI

Ülke basınında yer alan haberlere göre, tahliye operasyonu öncesinde bölge sakinleri alanı terk etmeleri için 'acil durum' uyarısı aldı. On binden fazla bölge sakininin tahliye edildiği esnada, bomba imha güzergahı etrafında da 300 metre uzunluğunda kordon oluşturuldu.

Patlamamış bomba şehrin sokaklarında 2,3 kilometre boyunca taşındı. Bu esnada tren ve otobüs seferleri durduruldu.

KONTROLLÜ OLARAK İMHA EDİLECEK

Bombayı imha etmek üzere yapılan operasyonun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkede barış zamanında yapılan en büyük tahliyelerden biri olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu patlamamış bombanın imhası ise yarın kontrollü olarak yapılacak.