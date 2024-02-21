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    • Haberler > Dünya > Nükleer füze denemesi başarısız oldu: İngiltere az kalsın kendi bakanını vuruyordu

    Nükleer füze denemesi başarısız oldu: İngiltere az kalsın kendi bakanını vuruyordu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İngiltere, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İngiltere'nin ocak ayında nükleer denizaltısı HMS Vanguard'dan yapılan Trident füzesi test atışı başarısızlıkla sonuçlandı. Füze, Savunma Bakanı Shapps'ın içinde olduğu denizaltının yanına düştü.

    İngiltere'nin nükleer denizaltısı HMS Vanguard'dan yapılan Trident füzesi test atışının başarısızlıkla sonuçlandığı ve Savunma Bakanı Grant Shapps'ın da içinde olduğu denizaltının yanına düştüğü bildirildi.

    Sky News'ün bir Savunma Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı habere göre, 30 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaleti açıklarında yapılan test atışı sırasında anormallik"yaşandı. Sözcü, nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip Trident füzesinin deneme atışının başarısızlığına rağmen İngiltere'nin nükleer caydırıcılığının güvenli ve etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek ulusal güvenlik konusu olduğu için daha fazla detay paylaşamayacaklarını ifade etti.

    BAKANIN İÇİNDE OLDUĞU DENİZALTININ YANINA DÜŞTÜ

    The Sun gazetesine konuşan bir yetkili, füzenin ateşlendikten hemen sonra denizaltının yanına düştüğünü söyledi. The Sun ayrıca olay yaşandığında Savunma Bakanı Shapps'ın da denizaltında bulunduğu bilgisini paylaşırken anormalliğin birinci aşamada yer alan iticilerin ateşlenmemesinden kaynaklandığını bildirdi.

    İngiltere'nin denizaltıdan Trident füzesi atış denemesi 2016'da da başarısız olmuş, füze belirlenen alanın dışındaki noktaya düşmüştü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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