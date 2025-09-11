Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hükümet mücadelede kararlı! Çocuğu sigara içene para cezası yolda

İspanya'da çocukların yanında sigara içen ebeveynlere 100 avroya kadar ceza geliyor. Yeni tütün yasası, teraslar ve reşit olmayanlar arasında sigara ile elektronik sigara kullanımını yasaklamayı hedefliyor. Sağlık Bakanlığı, düzenlemenin kamu sağlığı için gerekli olduğunu vurguluyor.

İspanya’da azınlık sol koalisyon hükûmeti, çocukları sigara içen ebeveynlere 100 euroya kadar ceza öngören yeni tütün kanun tasarısını Meclis’e sundu. Tasarı, teraslarda ve reşit olmayanlar arasında sigara ile elektronik sigara kullanımını yasaklıyor.

DIŞ MEKANLARA DA YASAK GELİYOR

Sağlık Bakanı Monica Garcia, tütünün her yıl 50 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirterek yeni düzenlemenin gerekliliğini vurguladı. Düz paket uygulaması ise tasarıya dâhil edilmedi.

Öte yandan hükûmet kamu sağlığının korunması amacıyla çeşitli dış mekânlarda sigara kullanımının yasaklanmasını öngören bir kanun tasarısı önerisini de onayladı. 

