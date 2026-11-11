İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot harekete geçti. Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması için koalisyon görüşmeleri sürerken, 7 Ekim saldırılarının soruşturulması ve başbakanlık görev süresinin sınırlandırılması için yasa teklifleri sunuldu.

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İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot, en kısa sürede ulusal acil durum hükümeti kuracaklarını açıkladı.

NETANYAHU'NUN KARŞISINDA 67 MİLLETVEKİLİ VAR

27 Ekim seçimlerinin ardından Netanyahu'nun Likud Partisi öncülüğündeki sağcı ve aşırı Ortodoks partilerden oluşan blok, 120 sandalyeli Knesset'te 53 milletvekiliyle kaldı.

Eisenkot'un öncülüğündeki partiler 48, Arap partileri ise 19 sandalye kazandı.

Hükümeti kuramayan partiler Netanyahu 'gitsin' diye birleşti! "Yeni yasa Netanyahu'nun sonunu getirecek"

Netanyahu karşıtı partilerin toplam sandalye sayısı 67'ye ulaştı. Ancak farklı siyasi görüşlere sahip partiler henüz hükümeti kuramadı.

Netanyahu, yeni koalisyon kurulana kadar geçici hükümetin başında kalmaya devam ediyor.

Hükümeti kuramayan partiler Netanyahu gitsin diye birleşti! Yeni yasa Netanyahunun sonunu getirecek

7 EKİM İÇİN DEVLET SORUŞTURMASI

Eisenkot'un Yashar Partisi, 7 Ekim 2023 saldırılarında yaşanan güvenlik ve istihbarat başarısızlıklarının araştırılması amacıyla bağımsız bir devlet soruşturma komisyonu kurulmasını öngören yasa teklifini parlamentoya sundu.

Netanyahu, daha önce böyle bir komisyonun kurulmasına karşı çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Herzog da parlamentonun açılışında yaptığı konuşmada, 7 Ekim'de yaşananların bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini söylemişti.

Hükümeti kuramayan partiler Netanyahu gitsin diye birleşti! Yeni yasa Netanyahunun sonunu getirecek

NETANYAHU'NUN YENİDEN BAŞBAKAN OLMASINI ENGELLEYECEK HAMLE

Eisenkot'un partisinin sunduğu teklifler arasında başbakanların görev süresinin sınırlandırılması da bulunuyor.

Netanyahu karşıtı blok, uzun süredir tartışmalara neden olan yargı düzenlemelerinin iptal edilmesini ve parlamentonun yönetiminde değişikliğe gidilmesini de istiyor.

Likud Partisi üyesi Knesset Başkanı Amir Ohana'nın görevden alınması için girişimler başlatıldı.

Başbakanlık görev süresine ilişkin düzenlemenin kapsamı ve uygulanma biçimi ise Netanyahu'nun yeniden göreve gelme ihtimali açısından belirleyici olacak.

EISENKOT: BİR DAKİKA DAHA GÖREVDE KALMAYA UYGUN DEĞİL

Gadi Eisenkot, yeni parlamentonun açılışında yaptığı konuşmanın ardından Netanyahu'ya seslendi.

Netanyahu'nun konuşmasını bölücü ve nefret dolu olarak nitelendiren Eisenkot, mevcut başbakanın görevini sürdürmesine karşı çıktı.

Eisenkot, Netanyahu için "Bir dakika daha görevde kalmaya uygun olmadığına daha da fazla ikna oldum" ifadelerini kullandı.

Yashar lideri, siyasi ayrılıklara rağmen geniş katılımlı bir ulusal acil durum hükümeti kurmak istediğini söyledi.

NETANYAHU'DAN ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ ÇAĞRISI

Netanyahu ise parlamentodaki konuşmasında İran kaynaklı güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Herzog da siyasi partilerden uzlaşmalarını isteyerek ülkenin yeniden seçime gitmemesi gerektiğini söyledi.

NETANYAHU İÇİN GERİ SAYIM MI BAŞLADI?

Hükümeti kurma görevi verilen Eisenkot'un ilk aşamada 6 Aralık'a kadar süresi bulunuyor. Gerekli görülmesi halinde bu süre 20 Aralık'a kadar uzatılabilecek.

Eisenkot'un koalisyon görüşmelerinden sonuç alamaması durumunda hükümeti kurma görevinin Netanyahu'ya verilmesi veya başka bir adayın denenmesi gündeme gelebilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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