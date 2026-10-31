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Husiler balistik füzeyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef aldı

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Husiler balistik füzeyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef aldı
Başlık ResmiHusiler balistik füzeyle Cumhurbaşkanlığı Sarayını hedef aldı

Yemen'de İran destekli Husilerin Aden Uluslararası Havalimanı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı balistik füzelerle hedef aldığı açıklandı. Yemen hükümeti, havalimanının ikinci, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ise yedinci kez saldırıya uğradığını duyurdu.

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Yemen'de Husilerin balistik füze saldırıları devam ediyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Aden Uluslararası Havalimanı ile hükümetin faaliyetlerini yürüttüğü El-Maashiq Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın balistik füzelerle hedef alındığını açıkladı.

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Mecd el-Nuzaili, Husilerin sivil altyapıya yönelik saldırılarını kınayarak havalimanı ve devlet kurumlarının hedef alınmasına tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI YEDİNCİ KEZ HEDEF ALINDI

Yemen hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Aden Uluslararası Havalimanı'nın ikinci, El-Maashiq Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ise yedinci kez hedef alındığına değinildi.

Havalimanına düzenlenen saldırının sivil altyapıyı ve halkın günlük yaşamını doğrudan tehdit ettiği ifade edildi:

"Geçici başkent Aden'de bulunan ve hükümet kurumlarının faaliyetlerini yürüttüğü El-Maashiq Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yönelik saldırılar devletin çalışmalarını durduramayacak."

Husiler balistik füzeyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef aldı
Başlık ResmiHusiler balistik füzeyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef aldı

MEKKE'YE SALDIRI GİRİŞİMİ

Yemen hükümeti, Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke kentine yönelik saldırı girişiminde de bulunduğunu açıkladı.

Mekke'nin hedef alınmasının yalnızca Yemen'in iç güvenliğini değil, bölgesel istikrarı ve İslam dünyasının kutsal mekânlarının güvenliğini de tehdit ettiği ifade edildi.

Husilerin saldırılarının devlet kurumları ve sivil altyapının ötesine geçtiği, bölgesel güvenlik açısından daha geniş çaplı tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A DESTEK AÇIKLAMASI
Öte yandan Yemen hükümeti Mekke'ye yönelik saldırı girişiminin ardından Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu da paylaştı.

Husilerin saldırılarının hava ulaşımını, sivil tesisleri ve bölgesel güvenliği tehdit ettiği belirtilerek uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, saldırıların sürmesini engelleyecek somut adımlar atılması ve sorumluların hesap vermesinin sağlanması gerektiği ifade edildi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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