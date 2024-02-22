Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Husiler'in Kızıldeniz saldırıları incelendi: Küresel etkileri haritalarla ortaya çıktı

    Husiler'in Kızıldeniz saldırıları incelendi: Küresel etkileri haritalarla ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Yemen, Kızıldeniz, İsrail, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Ajanslar

    Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki zulmüne tepki olarak Kızıldeniz'deki gemileri hedef almaya devam ediyor. Al Jazeera de bu saldırılar sonrası küresel sistemin nasıl değiştiğini inceledi. İşte Husiler'in Kızıldeniz saldırılarının etkilerinin haritalara yansıması...

    İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü katliam sonrası Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı tüm gemileri hedef almaya başlamıştı. Saldırılarına aralıksız devam eden Husiler'in eylemleri sonrası mevcut rotayı kullanamayan gemiler Hindistan'ın en büyük limanlarından Mundra üzerinden rota oluşturmuştu. 

    100 bin savaşçısı bulunan Yemenli Husiler, Avrupa ile Asya arasındaki en hızlı ve en kısa rota olan Kızıldeniz-Süveyş Kanalı-Akdeniz güzergahını dünyanın en tehlikeli su yolu haline getirdi. İsrail'in Gazze Şeridi'nden işgal birliklerini çekmesini isteyen İran destekli Husiler, Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi Yemen'in batısını kontrol ediyor.

    Yıllarca Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonla savaşan Husilerin elinde halihazırda başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Yemen'in en büyük limanı Hudeyde var. Amerikan ve İngiliz savaş uçaklarının füze rampaları ve diğer hedefleri vurmasına ABD savaş gemilerine füze ateşleyerek cevap veren Husiler, bugün bir kargo gemisine daha saldırdı. Liman şehri Aden'in yaklaşık 110 kilometre güneydoğusundaki saldırıda vurulan gemide yangın çıktı.

    İngiliz donanmasına bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), geminin iki füzeyle vurulduğunu ve bölgedeki koalisyon güçlerinin cevap verdiğini duyurdu. Al Jazeera, Galaxy Leader adlı İngiliz gemisine el konulmasıyla başlayan savaşın küresel sistemi nasıl değiştirdiğini inceledi.

    Husiler'in Kızıldeniz saldırıları incelendi: Küresel etkileri haritalarla ortaya çıktı - 1. Resim

    2023 yılında Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirinden bağlayan Süveyş Kanalı'ndan 21 bin 344 gemi geçti. Ortalama her gün 59 geminin geçtiği 193 kilometrelik rota, global ticaretin yaklaşık yüzde 15'ine ev sahipliği yapıyordu. Ancak Kasım ayından itibaren dramatik bir değişiklik yaşandı, nakliye devleri ve petrol şirketleri Kızıldeniz'i terk edip Afrika Kıtası'nı boydan boya dolaşmaya başladı. Afrika Kıtası'nın en güneyindeki nokta Ümit Burnu'nun etrafından geçen kargo gemileri, artık 10 bin kilometre fazladan mesafe kat ediyor.

    Husiler'in Kızıldeniz saldırıları incelendi: Küresel etkileri haritalarla ortaya çıktı - 2. Resim

    Yolculuğu sekiz gün daha uzatan rota değişikliği, gerçek zamanlı deniz ticareti verileri ele alınarak haritalandırıldı. Ekim 2023'teki haritada, Kızıldeniz-Süveyş Kanalı-Akdeniz rotası dışında Ümit Burnu'nu dolaşan gemi neredeyse yok. Ocak 2024'e gelindiğinde ise, Afrika kıtasının çevresinde koyu bir turuncu hattın ortaya çıktığı görüldü. Verilere göre, Kızıldeniz rotasında seyreden gemi sayısında yüzde 78 düşüş var.

    Husiler'in Kızıldeniz saldırıları incelendi: Küresel etkileri haritalarla ortaya çıktı - 3. Resim

    Al Jazeera'nın yayınladığı haritalarda, Ukrayna'nın Odesa limanından ayrılan bir geminin Cibuti limanına varış rotası da gösterildi. Odesa'dan hareket eden tahıl yüklü gemi Kızıldeniz rotasını kullanırsa Cibuti'ye sekiz günde, Ümit Burnu'nu dolaşırsa 38 günde varabiliyor.

    Katar'ın başkenti Doha'dan hareket eden sıvılaştırılmış doğalgaz yüklü geminin İngiltere'deki Milford Haven limanına varış süresi de neredeyse iki kat uzuyor. Gemi Süveyş Kanalı'ndan geçerse 19 günde İngiltere'ye ulaşırken, uzun rotada bu süre 34 güne çıkıyor.Geride kalan üç ayda en az 40 ticari gemi Husilerin saldırısına uğradı. Rota değişikliği, şimdiden tedarik zincirlerinde aksamalara ve fiyat artışlarına yol açtı. Gelecek aylarda Afrika Kıtası'nı boydan boya dolaşmanın maliyetinin fiyatlara daha net bir şekilde yansıması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Ajanslar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    "Nazi" selamı mı verdi? Putin'in hareketi ortalığı karıştırdı - DünyaPutin'in hareketi ortalığı karıştırdıLahey'de Filistin işgali davası 4. günde devam ediyor - DünyaLahey'de Filistin işgali davası 4. günde devam ediyorPentagon'dan Türkiye açıklaması! Üretim için tarih verildi - DünyaMerakla beklenen üretim için tarih verildiYunanistan'da olaylar çıktı! Arıcılar başkentte eylem yaptı - DünyaYunanistan'da karıştı! Eylemciler başkente akın ettiDurum çok ama çok kritik! Gazzeli anne: Çocuklarıma süt bulmakta zorlanıyorum - Dünya"Çocuklarıma süt bulmakta zorlanıyorum"Japonya körfezinde ölü balina bulundu! Uzmanlar küresel ısınmaya işaret etti - DünyaJaponya Körfezi'nde ölü bulundu! Tedirgin eden uyarı geldiKAAN havalandı, Yunan basını izledi - DünyaKAAN havalandı, Yunan basını izledi
    Sonraki Haber Yükleniyor...