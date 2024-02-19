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    • Haberler > Dünya > Kızıldeniz'de imdat çağrısı! ABD duyurdu, Husiler İngiliz gemiyi vurdu

    Kızıldeniz'de imdat çağrısı! ABD duyurdu, Husiler İngiliz gemiyi vurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kızıldeniz&#039;de imdat çağrısı! ABD duyurdu, Husiler İngiliz gemiyi vurdu
    İsrail, Husiler, ABD, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yemen'de İran destekli Husiler, İngiliz gemisini vurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'deki gemiden 'imdat' çağrısı aldıklarını duyurdu.

    İsrail’in Gazze’de başlattığı soykırımın ateşi bölge ülkelere de yansıdı. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıların ardından Yemen'de İran destekli Husiler Kızıldeniz'den geçen İsrail kargo gemilerini hedef almasıyla bölgede tansiyon giderek yükseldi. Yapılan yeni açıklamaya göre ABD İngiliz gemisinden imdat çağrısı aldıklarını duyurdu.

    HUSİLER KIZILDENİZ'DE İNGİLİZ GEMİYİ VURDU

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’deki İran destekli Husilerin dün Kızıldeniz’de İngiltere’ye ait bir yük gemisini iki füze ile hedef aldığını ve füzelerden birinin gemiye isabet ettiğini duyurdu.

    Açıklamada, Yemen’deki İran destekli Husilerin dün sabah saatlerinde Kızıldeniz’de İngiltere’ye ait Belize bayraklı MV Rubymar adlı yük gemisini iki füze ile hedef aldığı belirtildi.

    GEMİ İMDAT ÇAĞRISINDA BULUNDU

    Füzelerden birinin gemiye isabet ettiği aktarılan saldırı sonucu gemide hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, “Gemi imdat çağrısında bulunmuş ve koalisyona ait bir savaş gemisi başka bir ticari gemiyle birlikte MV Rubymar'ın mürettebatına yardım etmek üzere çağrıya cevap vermiştir. Mürettebat ticari gemi tarafından yakındaki bir limana nakledilmiştir” denildi.

    HUSİLER İKİ ABD GEMİSİNİ HEDEF ALDI

    Husiler, ABD’ye ait Sea Champion ve Navis Fortuna adlı ticari gemilere Aden Körfezi'nde saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husiler, saldırıların Filistinlilere destek ve Yemen'e yönelik "ABD-İngiltere saldırganlığına" cevap olarak yapıldığını belirtti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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