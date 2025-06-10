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Haberler > Dünya > Huzurevinde vahşet! Bakan bile gördükleri karşısında dehşete düştü: Bazıları ağlayarak odadan çıktı

Huzurevinde vahşet! Bakan bile gördükleri karşısında dehşete düştü: Bazıları ağlayarak odadan çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Huzurevinde vahşet! Bakan bile gördükleri karşısında dehşete düştü: Bazıları ağlayarak odadan çıktı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bulgaristan'da 5 huzurevine yapılan baskında eziyet edilen 205 yaşlı kurtarıldı. Ayaklarından bağlanan, yatak altlarında yatırılan yaşlıların yaşadıkları ile ilgili konuşan Adalet Bakanı Georgiev, "Böyle bir dehşet şimdiye kadar kimse görmemiştir. Müfettişlerin bazıları durumu gördükten sonra ağlayarak dışarı çıktılar" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan son zamanlarda huzurevlerindeki vahşet görüntüleri konuşuyor. Eski Zağara ve Varna şehirlerinde yasa dışı hizmet veren 5 huzurevine operasyon düzenlendi.

Operasyona dair bilgi veren Adalet Bakanlığı 205 yaşlıya eziyet edildiğini açıkladı. 

İşkence yapılan yaşlılara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Fotoğraflarda, bakımsızlıktan zayıflamış yaşlıların ayaklarından bağlandığı, yatakların altında yatırıldığı görülüyor.

Adalet Bakanı Georgi Georgiev, basına yaptığı açıklamada, huzurevlerinin "korku evlerine" dönüştüğünü söyledi.

"BÖYLE DEHŞET GÖRÜLMEDİ"

Georgiev, "Buradaki insanlar uyuşturulup yataklarına bağlanmış, eziyet çekmiş ve işkence görmüşler." dedi.

Bazı yaşlıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının da başka yerlere nakledildiğini aktaran Georgiev, “Böyle bir dehşet şimdiye kadar kimse görmemiştir. Müfettişlerin bazıları durumu gördükten sonra ağlayarak dışarı çıktılar" diye konuştu.

"DOKTOR SADECE ÖLÜM OLDUĞUNDA GELİYOR"

Georgiev, huzurevlerindeki yaşlıların esir gibi tutulduğunu ve acımasız muamele gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Kapılar kilitliydi, pencerelerin iç kolu sökülmüştü, hijyen koşulları iğrençti, yatak çarşafları yoktu. Telefonları alınmıştı, insanların dış dünyayla bağlantıları yoktu, kimlik kartları yoktu. Sürekli sağlık bakım yoktu. Doktor sadece biri öldüğünde geliyordu. Kalifiye olmayan kişiler o yaşlılara belirsiz ilaçlar enjekte ediyordu"

Georgiev, kaçak huzurevlerinin kapatılacağını ve sıkı denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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