İki ülkeyi bağlayan tünelde ilk kez yaşandı! Çok sayıda yaralı var
Fransa ile İngiltere'yi birbirine bağlayan Manş Tüneli'nin girişinde tır şoförlerini taşıyan minibüs, araç taşıyan bir trene çarptı. Kazada 19 kişi yaralanırken, iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 200 acil durum görevlisinin sevk edildiği bölgede araç taşıma seferleri 90 dakika boyunca durduruldu.
Fransa ile İngiltere arasında Manş Denizi'nin altından ulaşım sağlayan Manş Tüneli'nin Fransa tarafındaki girişinde kaza meydana geldi.
Tır şoförlerini taşıyan minibüsün araç taşıyan servis trenine çarpması sonucu 19 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tüneldeki araç taşıma seferlerine geçici olarak ara verildi.
MİNİBÜS TRENİN YAN TARAFINA ÇARPTI
Fransız yetkililer, tır şoförlerini taşıyan minibüsün tünel girişine doğru ilerlediği sırada güzergahından çıktığını ve araç taşıyan servis treninin yan tarafına çarptığını açıkladı.
Çarpışmanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
19 KİŞİ YARALANDI, 2'Sİ HASTANEYE KALDIRILDI
Fransız makamlarının açıklamasına göre kazada 19 kişi yaralandı.
Yaralılardan ikisi, hayati tehlike oluşturmayan ancak ciddi olarak değerlendirilen yaralanmalar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Yerel yetkili Agathe Cury, yaralıların tamamının minibüste bulunduğunu ve hepsinin erkek olduğunu söyledi.
Yaralılar arasında minibüs sürücüsünün de bulunduğu açıklandı.
MANŞ TÜNELİ'NDE BİR İLK
Fransız basınına konuşan Agathe Cury, kazanın Manş Denizi'nin altından araç taşıyan trenlerin yükleme alanında meydana gelen ilk kaza olduğunu söyledi.
1994 yılında hizmete açılan Manş Tüneli, Fransa ile İngiltere arasında demir yolu ulaşımını sağlıyor.
Geçen yıl milyonlarca Eurostar yolcusunun kullandığı tünelden ayrıca 3,4 milyon araç taşındı.