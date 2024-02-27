Fransa'da imamlar için düzenleme yolda! Tarih verildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Müslüman karşıtı olaylar yaşanan ülkede imamlar için yeni düzenlemeler yapılacağını duyurdu. Geçen yıl 242 Müslüman karşıtı olay yaşanan ülkede devreye girecek yeni yönetmelik için 6 ay süre verildi.

Fransa, Müslüman karşıtı olayların yaşandığı Avrupa ülkeleri arasında başı çekiyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa İslam'ı Forumu (FORIF) 2. Toplantısında yaptığı konuşmada bu konuya dikkat çekti.

"2023'TE 242 MÜSLÜMAN KARŞITI OLAY YAŞANDI"

Ülkede Müslümanların ibadethanelerinin güvenliğinin ilgilenilmesi gereken öncelikli bir mesele olduğunu ifade eden Darmanin, ülkede 2023'te 242 Müslüman karşıtı olay yaşandığına dikkat çekti. Darmanin, bunun bir önceki yıla göre yüzde 30 artış anlamına geldiğini kaydetti. Bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getiren Darmanin, "Özellikle de cemaat içerideyken Pau, Persan ve Talence camilerine yapılan eylemleri kınıyorum" dedi.

YENİ DERNEK KURULACAK

Darmanin’in açıklamasına göre; bu kapsamda, Ayrımcılığa ve Müslüman Karşıtı Eylemlere Karşı Savunma Derneği (ADDAM) kurulacak. Bu dernek Müslüman karşıtlığına maruz kalanlara bürokrasiyle iletişimde de yardımcı olacak.

6 AY SÜRE VERİLDİ

Darmanin, ayrıca Ramazan boyunca her bir ibadethanenin korunması için talimat vereceğini söyleyerek, bu ibadethanelerin güvenliğini sağlamak için mevcut fonun iki katına çıkarılacağını açıkladı. Ülkedeki imamlar için bir yönetmelik oluşturulacağını belirten Darmanin, FORIF'e bu konuda çalışması içi 6 ay süre verildiğini aktardı. Fransa İçişleri Bakanı, Müslüman derneklerinin gelecekte federasyon şeklinde teşkilatlandırılabileceğini de söyledi.