İngiliz hükümeti sığınmacıları götürmek istedi, protestocular otobüse geçit vermedi!

İngiltere'nin başkenti Londra'da aktivistler, sığınmacıların Dorset kıyısında kalacakları Bibby Stockholm gemisine götürülmesini engelledi. Aktivistler, sığınmacıları taşımak için konumlanmış otobüslerin etrafına oturarak aracın hareket almasını engelledi.

Birleşik Krallık, insani açıdan birçok eleştiriyi üzerine çeken sığınmacıları gönderme planını bugün itibariyle hayata geçirmeye başlayacaktı. Ülkedeki yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalar ile mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı. Ülkedeki sığınmacılar, Dorset kıyısındaki Bibby Stockholm gemisine götürülecek ve yaşamlarına orada devam edeceklerdi.

Peckham bölgesindeki bir otelde konaklayan en az 8 sığınmacıya bir hafta önce Dorset'teki Bibby Stockholm gemisine yerleştirilmek üzere bu sabah otobüsle alınacakları söylenmişti.

Ancak İngiltere'nin başkenti Londra'da göçmen yanlısı aktivistler, sığınmacıları Bibby Stockholm gemisine taşıyacak otobüsün etrafını sararak hareket etmesini engelledi. Sığınmacıları taşımak için görevlendirilmiş otobüslerin etrafını saran sığınmacı destekçileri, boş kalan yerleri de bisikletleri ile doldurarak otobüsü çevrelediler ve yola çıkmasını engellediler.

İngiliz polisi, yerel saatle 12.30 (TSİ 14.30) civarında otobüs ile etrafında oturan protestocuların arasına girmeye çalıştı. Polis memurları, olay yerinde yaklaşık 1 saat protestocularla görüşerek gözaltına alınabilecekleri uyarısında bulundu. Polis, daha sonra çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, X hesabından yaptığı paylaşımda, göçmenleri otellerde barındırmanın İngiliz vergi mükelleflerine her gün milyonlarca sterline mal olduğunu belirtti. Cleverly, "Sosyal medya için poz veren bu küçük öğrenci grubunun bizi İngiliz halkı için doğru olanı yapmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

BİBBY STOCKHOLM GEMİSİ

Ülkede otellerde ağırlanan göçmenlerin, yüksek maliyet nedeniyle taşınması kararı alınmış ve Bibby Stockholm gemisi de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti. Ülkenin güneyindeki Portland Limanı'nda demirli gemiye 39 kişiden oluşan ilk göçmen grubu 7 Ağustos 2023'te gelmeye başlamıştı.