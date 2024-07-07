İngiliz medyasından çifte standart! BBC, "Gazze'ye İsrail saldırdı" diyemedi

Bir yanda Ukrayna, diğer yanda Gazze... İngiltere merkezli BBC, Ukrayna'ya yapılan saldırıda Rusya'nın 5 kişiyi öldürdüğünü söylerken, Gazze'de 16 Filistinlinin katilinin İsrail olduğunu yazmaması tepki çekti.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren katliam saldırılarda batılı devletlerin gerek siyasi gerek ise medya olarak İsrail'e verdiği apaçık destek sürüyor. İsrail’e destek için Doğu Akdeniz’e gemi ve gözetleme uçağı konuşlandıran İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşu BBC, büyük bir skandala imza attı.

Ukrayna'ya yapılan saldırıda 5 kişinin ölümünden Rusya'yı sorumlu tutan BBC, Gazze'de 16 Filistinlinin ölümüne İsrail'in yol açtığını söyleyemedi.

BBC: UKRAYNA'DA 5 KİŞİYİ RUSYA ÖLDÜRDÜ

BBC, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlenen saldırıyı "Ukrayna'nın merkezine Rus saldırısında beş kişi öldü" başlığıyla okurlarına duyurdu.

BBC haberde Zelensky'nin, "Bu Rus terörünü sadece iki şey durdurabilir - modern hava savunma sistemleri ve silahlarımızın uzun menzilli yetenekleri" sözlerine de yer verdi.

16 FİLİSTİNLİYİ "İSRAİL ÖLDÜRDÜ" DİYEMEDİ

BBC, Gazze'de İsrail tarafından yapılan katliamda ise adeta sus pus oldu. Ukrayna'ya yapılan saldırıda başlıkta Rusya'yı suçlayan BBC, "Gazze'de bir okula düzenlenen hava saldırısında en az 16 kişi öldü" demekle yetindi.

Üstelik saldırı İngiltere'nin daimi üyesi olduğu Birleşmiş Milletler'e bağlı okula düzenlenmişken BBC'nin attığı başlık tepki çekti.

Öte yandan daha önce Gazze'ye yönelik iki yüzlü editöryal tutumunu sürdüren BBC'nin Londra'daki binası, protestocular tarafından kırmızıyla boyanmıştı.