İngiltere, Japonya, Ürdün... Dünyanın dört bir yanında "Gazze'de soykırım dursun" protestoları

Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümü dolayısıyla dünyanın dört bir yanında İsrail protesto edildi. "Gazze'de soykırım dursun" protestolarında için acil ateşkes çağrıları yapıldı

Filistin topraklarını zorla gasp eden katil İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'nde tam 6 aydır dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. İnsani ateşkesi çeşitli bahanelerle reddeden İsrail, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümü dolayısıyla dünyanın dört bir yanında protesto edildi. Japonya, İngiltere, Hollanda, Almanya Ürdün ve Güney Afrika'da "Gazze'de soykırım dursun" protestoları gerçekleştirildi.

İNGİLTERE'DE ACİL ATEŞKES ÇAĞRISIYLA 11. YÜRÜYÜŞ

İngiltere’nin başkenti Londra’nın sokaklarını dolduran yüzbinlerce Filistin destekçisi gösterici, Gazze’de acil ateşkes çağrısıyla 11’inci kez ulusal yürüyüş düzenledi.

“30 Mart Filistin Toprak Günü”nde başkentteki Russell Square adlı meydanda toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla şehrin merkezindeki ünlü Trafalgar Meydanı’na doğru yürüyüş başlattı.

Gazze’de soykırımın durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, İsrail’e silah satışı nedeniyle İngiliz hükümetini “soykırımın suç ortağı" olmakla itham etti ve bir an önce silah ihracatının durdurulması talebinde bulundu.

Filistinli gazeteciler Mohammed Al-Masri, Ali Jadallah, Abdelhakim Abu Riash ve Hind Khoudary tasvirleri, "Filistin Kahramanları" projesi kapsamında başkent Londra'nın doğusunda bulunan Ilford'da bir duvara resmedildi.

JAPONYA'DA TERÖRİST İSRAİL SLOGANLARI

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, demir yolu ve metro trafiğinin ana bağlantı noktalarından Şincuku'da, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

İstasyon önündeki cadde boyunca kordon oluşturan göstericiler, "Nehirden denize özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdur", "Ateşkes hemen", "Terörist İsrail" sloganları attı.

İTALYA'DA "GAZZE'DE SOYKIRIM DURSUN" YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

İtalya'nın başkenti Roma'da, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve Gazze’ye yönelik saldırıları "Gazze'de soykırım dursun" çağrısıyla yapılan yürüyüşle protesto edildi. Başkentin işlek meydanlarından Repubblica'da toplanan binlerce kişi, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48. yıl dönümünde Gazze için yürüdü.

PARİS'TE "GAZZE'DE DERHAL ATEŞKES" ÇAĞRISIYLA GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle sokağa indi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" ve "Filistin'de adalet olmadıkça dünyada huzur olmayacak" sloganları attı.

ALMANYA'DA İSRAİL'İN İŞGALİ VE SOYKIRIMI PROTESTO EDİLDİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de, İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesi ve Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. Yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, “Filistin’i İsrail işgalinden kurtarın”, “İşgalin son günü barışın ilk günü olacak” ve “Çalınan topraklarda barış olmaz” yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

HOLLANDA İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etti. Dam Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto ederek, merkezi tren istasyonuna yürüdü.

İSVEÇ'TE PASKALYA İPTAL, YÜZLERCE KİŞİ GAZZE İÇİN YÜRÜDÜ

İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze halkıyla dayanışma için Paskalya kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi yaptı. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan bölgesinde toplanan yaklaşık 5 bin gösterici, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçunu durdurmasını istedi.

ÜRDÜN'DE 7 GÜNDÜR PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Ürdünlüler, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınlarında düzenledikleri gösterilerine yedinci günde de devam etti.

Gazze halkıyla dayanışma amacıyla yapılan gösteride Ürdünlüler, Filistin direnişi lehine sloganlar atarken, İsrail’in Amman Büyükelçiliğinin kapatılması taleplerini yineledi.