İngiltere'de belediyeler borç kriziyle karşı karşıya: Huzurevleri ve okullar satışa çıkartıldı!

İngiltere, belediyelerin artan borçları nedeniyle büyük bir mali krizle karşı karşıya.

İskan ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nın verilerine göre, İngiltere genelindeki belediyelerin toplam borcu 122,2 milyar sterline kadar yükseldi. Geçtiğimiz yıl, bu borçların yüzde 7 oranında arttığı belirtildi.

İlgili Haber Almanya’nın kara sonbaharı: İşsizler ordusu sokağa taştı

SATIŞA ÇIKAN KAMU MÜLKLERİ: HUZUREVLERİ, OKULLAR VE SPOR KULÜPLERİ

Belediyeler, borçlarını ödeyebilmek için kamuya ait mülklerini satmaya başladı. Huzurevleri, okullar, spor kulüpleri gibi pek çok tesis satışa çıkartıldı. Geçtiğimiz yıl, belediyeler 2,9 milyar sterlin değerinde mülk satışı gerçekleştirdi.

GLOUCESTERSHİRE HAVALİMANI 25 MİLYON STERLİNE SATILDI

Borç batağındaki Gloucestershire Havalimanı, Cheltenham ve Gloucester Belediye Meclisleri tarafından ortaklaşa 25 milyon sterline satıldı. Satıştan elde edilen gelir, belediyelerin borçlarını ödeme amacıyla kullanılacak.

BRİSTOL BELEDİYESİ'NDEN YARIM MİLYAR STERLİNLİK BORÇ ARTIŞI

Bristol Belediyesi’nin borcu geçen yıl yaklaşık yarım milyar sterlin arttı.

Belediye, eğitim bütçesindeki açığı kapatmak için birçok mülkünü satmayı planlıyor. Ayrıca, konut hizmetleri için bin 200'den fazla sosyal konutun satışa çıkarılması gündemde.

SOMERSET VE SWİNDON'DA İŞ YERLERİ SATILIYOR

Somerset Belediyesi, mağazalar ve iş yerlerini satışa çıkarırken, Swindon Borough Belediyesi 16 milyon sterlin değerinde iki sanayi tesisini satışa koydu. Swindon Belediyesi, altyapı ve sosyal tesislere yaptığı yatırımlar nedeniyle borcunun 395 milyon sterline çıktığını belirtti.

HÜKÜMET, BELEDİYELERE VARLIK SATIŞI YETKİSİ VERDİ

İngiltere hükümeti, belediyelere borçlarını ödeyebilmeleri için varlık satışına yetki verdi. Şubat ayında yapılan açıklamada, hükümet mevcut finansman sisteminin bozuk olduğunu ve bu nedenle belediyelere varlık satış yetkisi sağladıklarını duyurdu. Hükümet, belediyelere 69 milyar sterlinin yanı sıra 3,4 milyar sterlinlik ek bir hibe fonu sağladı.