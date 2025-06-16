İngiltere’de bir ilk: MI6’nın başına bir kadın geçti! Türkiye ayrıntısı dikkat çekti

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın 116 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın başkan atandı. Başbakan Keir Starmer’ın duyurduğu atamayla, teşkilatın teknoloji bölümünün başındaki Blaise Metreweli, MI6’nın yeni “C”si oldu. Görevi devralacağı isim ise Türkiye’yle yakın çalışmalarıyla bilinen eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore.

İngiltere tarihinde ilk kez, dış istihbarat servisi MI6’nın başına bir kadın atandı. “Q” kod adlı teknoloji biriminin başında bulunan Blaise Metreweli, sonbaharda görevi devralarak istihbarat tarihinde 'C' koltuğuna oturan ilk kadın olacak.

Başbakan Keir Starmer tarafından duyurulan atama, jeopolitik krizlerin arttığı ve casusluk faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir döneme denk gelirken, Metreweli’nin öncelikli gündeminde Türkiye, İran, Rusya ve Trump yönetimindeki CIA ile ilişkiler yer alacak.

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ORTA DOĞU VE AVRUPA'DA GÖREV ALDI

47 yaşındaki Metreweli, 1999 yılında MI6’ya katıldı. Cambridge Üniversitesi’nde sosyal antropoloji eğitimi aldıktan sonra, kariyerinin önemli bir bölümünü Orta Doğu ve Avrupa’daki operasyonel görevlerde geçirdi. Kısa süreliğine ülke içi istihbarattan sorumlu MI5’te de yönetici pozisyonunda bulunan Metreweli, burada Rusya, Çin ve İran kaynaklı tehditlerle ilgilenmişti.

GÖREVİ DEVRALACAĞI İSİM TÜRKİYE'DE GÖREV YAPMIŞTI

Metreweli, görevi halen MI6 Direktörü olan ve 2018–2020 yılları arasında Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçiliğini yapan Sir Richard Moore’dan devralacak. Moore, görev süresi boyunca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın diplomatik temasları ve Ortadoğu’da yürüttüğü denge politikalarıyla dikkat çekmişti.

BAŞBAKAN STARMER: ZAMANLAMASI ÇOK KRİTİK

Başbakan Keir Starmer, atamayı duyururken şu ifadeleri kullandı:

“İstihbarat servislerimizin çalışmaları hiç bu kadar hayati olmamıştı. Ülkemiz şu anda casus gemiler gönderen saldırgan devletler, kamu hizmetlerimize saldıran hacker ağları ve derinleşen jeopolitik tehditlerle karşı karşıya.”

YENİ LİDERİN MASASINDA TRUMP DÖNEMİ CIA, İSRAİL-İRAN GERİLİMİ VAR

The Guardian'a göre, Blaise Metreweli'nin önünde karmaşık bir uluslararası gündem bulunuyor. ABD'de yeniden başkan olan Donald Trump yönetimindeki CIA ile güvenlik öncelikleri arasındaki farklılıkları yönetmek, yükselen İsrail–İran gerilimi, ve siber güvenlik tehditlerine karşı İngiltere’nin dijital altyapısını korumak yeni MI6 Direktörü’nün başlıca görevleri arasında yer alacak.

Dışişleri Bakanı David Lammy, MI6 ve istihbarat birimlerine 600 milyon sterlin (yaklaşık 32 milyar TL) ek bütçe ayrıldığını duyurarak, Metreweli’nin “Britanya’yı içeride ve dışarıda güvende tutma” görevini üstleneceğini belirtti.

BLAİSE METREWELİ KİMDİR?

Metreweli, MI6’nın başına geçen ilk kadın olmasının yanı sıra, teşkilat içindeki dönüşümün de simgesi olarak görülüyor. 2022’de verdiği bir röportajda kadınların “ajan adaylarıyla empati kurma” ve “duygusal belirsizlikleri yönetmede” avantajlı olduğunu söylemişti. Teşkilatın son verilerine göre üst düzey kadın temsil oranı artsa da, halen kadınlar ortalama olarak erkek meslektaşlarına kıyasla %7,9 daha düşük ücret alıyor.

"MI6'NIN CESUR AJANLARIYLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Ataması sonrası kısa bir açıklama yapan Metreweli, şu ifadeleri kullandı:

“Bu göreve getirilmekten onur duyuyorum. MI6, İngiltere’nin güvenliğini sağlamak ve küresel çıkarlarını korumak için çok kritik bir rol oynuyor. Cesur ajanlarımız ve uluslararası ortaklarımızla bu görevi birlikte sürdüreceğiz.”

Eski MI6 Direktörü Richard Moore da halefini “teknoloji vizyonu ve liderlik kapasitesiyle teşkilat için kritik bir kazanım” olarak tanımladı.