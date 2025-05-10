Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İngiltere'de usulsüzlük skandalı! Kraliyet Donanması'nda amiral görevden alındı

İngiltere'de usulsüzlük skandalı! Kraliyet Donanması'nda amiral görevden alındı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İngiltere&#039;de usulsüzlük skandalı! Kraliyet Donanması&#039;nda amiral görevden alındı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere Kraliyet Donanması Komutanı Amiral Sir Ben Key, ast rütbeli bir kadınla ilişki yaşadığı iddiasıyla hakkında başlatılan usulsüzlük soruşturması nedeniyle görevden alındı. Yerine geçici olarak Koramiral Sir Martin Connell atandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD), Kraliyet Donanması'nın başındaki Amiral Sir Ben Key’in, hakkında yürütülen usulsüzlük soruşturması nedeniyle görevinden alındığını duyurdu.

Bakanlık, soruşturmanın içeriğine dair daha fazla bilgi vermezken, “şu aşamada yorum yapmanın uygun olmadığını” belirtti. Bu açıklama, The Sun gazetesinin, Amiral Key’in kendisinden daha düşük rütbeli bir kadın meslektaşıyla ilişki yaşadığı şüphesiyle soruşturma geçirdiğine dair haberlerinin ardından geldi.

İngiltere'de usulsüzlük skandalı! Kraliyet Donanması'nda amiral görevden alındı - 1. Resim

"ÖZEL NEDENLERLE ÇEKİLDİM" DEMİŞTİ

MoD, hafta başında yaptığı bir açıklamada, Birinci Deniz Lordu’nun "özel nedenlerle görevinden çekildiğini" söylemişti. Amiral Key’in, 2021’den bu yana yürüttüğü görevinden bu yaz emekli olması planlanıyordu; yani halefi için arayış, soruşturma başlamadan önce de zaten başlamıştı.

Üst rütbeli subaylar, kendi komuta zincirlerindeki daha alt rütbeli kişilerle cinsel ilişki yaşadıkları şüphesi varsa görevden alınabiliyor. Bu tür ilişkiler, güç istismarı olarak görülüyor ve askeri hizmet davranış kurallarına aykırı sayılıyor.

KOMUTA DEVREDİLDİ

Soruşturmanın ne kadar süreceği veya Amiral Key’in, yaklaşan emekliliği göz önüne alındığında görevine dönüp dönmeyeceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Savunma kaynakları, MoD'nin “yalnızca uygun olması hâlinde” daha fazla yorum yapacağını belirtti.

Yeni Birinci Deniz Lordu atanana kadar, İkinci Deniz Lordu Koramiral Sir Martin Connell, Kraliyet Donanması'nın tam komutasını devraldı.

Kaynak: Dış Haberler

Çocuklarınızı bu oyuncaktan uzak tutun! Kısırlığa neden oluyor, bakanlık satışını yasakladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de siyahi belediye başkanı gözaltına alındı! Gerekçesi herkesi şoke etti - DünyaABD'de siyahi belediye başkanı gözaltına alındı!Avrupa'da kimyasal felaket! 160 bin kişi karantinaya alındı, İspanya'da evde kalın uyarısı yapıldı - DünyaAvrupa'da kimyasal felaket! 160 bin kişi karantinaya alındıBayrağını yerde bırakmadı! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan dikkat çeken hareket - DünyaBayrağını yerde bırakmadıKuzey Kore lideri Kim'den bomba itiraf! "Rusya'ya asker göndermek meşru hakkımız!" - DünyaKuzey Kore lideri Kim'den bomba itiraf!Dünya beşik gibi! Pakistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - DünyaDünya beşik gibi! 5.7 büyüklüğünde depremAtina'nın 50 yıllık planı paramparça! Yunan basını: Başarısız olduk, tüm dünya Türkiye'nin süper güç olduğunu kabul etti - DünyaAtina'nın 50 yıllık planı paramparça!
Sonraki Haber Yükleniyor...