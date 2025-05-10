İngiltere'de usulsüzlük skandalı! Kraliyet Donanması'nda amiral görevden alındı

İngiltere Kraliyet Donanması Komutanı Amiral Sir Ben Key, ast rütbeli bir kadınla ilişki yaşadığı iddiasıyla hakkında başlatılan usulsüzlük soruşturması nedeniyle görevden alındı. Yerine geçici olarak Koramiral Sir Martin Connell atandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı (MoD), Kraliyet Donanması'nın başındaki Amiral Sir Ben Key’in, hakkında yürütülen usulsüzlük soruşturması nedeniyle görevinden alındığını duyurdu.

Bakanlık, soruşturmanın içeriğine dair daha fazla bilgi vermezken, “şu aşamada yorum yapmanın uygun olmadığını” belirtti. Bu açıklama, The Sun gazetesinin, Amiral Key’in kendisinden daha düşük rütbeli bir kadın meslektaşıyla ilişki yaşadığı şüphesiyle soruşturma geçirdiğine dair haberlerinin ardından geldi.

"ÖZEL NEDENLERLE ÇEKİLDİM" DEMİŞTİ

MoD, hafta başında yaptığı bir açıklamada, Birinci Deniz Lordu’nun "özel nedenlerle görevinden çekildiğini" söylemişti. Amiral Key’in, 2021’den bu yana yürüttüğü görevinden bu yaz emekli olması planlanıyordu; yani halefi için arayış, soruşturma başlamadan önce de zaten başlamıştı.

Üst rütbeli subaylar, kendi komuta zincirlerindeki daha alt rütbeli kişilerle cinsel ilişki yaşadıkları şüphesi varsa görevden alınabiliyor. Bu tür ilişkiler, güç istismarı olarak görülüyor ve askeri hizmet davranış kurallarına aykırı sayılıyor.

KOMUTA DEVREDİLDİ

Soruşturmanın ne kadar süreceği veya Amiral Key’in, yaklaşan emekliliği göz önüne alındığında görevine dönüp dönmeyeceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Savunma kaynakları, MoD'nin “yalnızca uygun olması hâlinde” daha fazla yorum yapacağını belirtti.

Yeni Birinci Deniz Lordu atanana kadar, İkinci Deniz Lordu Koramiral Sir Martin Connell, Kraliyet Donanması'nın tam komutasını devraldı.