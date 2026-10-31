Avustralyalı bilim insanları, laboratuvarda yetiştirilen insan beyin hücrelerini kullanarak bir robot köpeği hareket ettirmeyi başardı.

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Avustralya merkezli Cortical Labs şirketinin bilim insanları, insan beyin hücrelerini robot teknolojisiyle birleştiren yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

NeurIPS 2026 konferansında araştırmacılar, laboratuvarda yetiştirilen nöronları kullanarak bir robot köpeğin hareketlerini yönlendirmeyi başardı.

İnsan beyin hücreleriyle robot köpek yaptılar! Hareketlerini canlı nöronlar yönetiyor

İNSAN BEYİN HÜCRELERİ ROBOT KÖPEĞİ YÖNLENDİRDİ

Araştırmacılar, insan beyin hücrelerinden oluşan küçük nöron gruplarını bilgisayar çipleri üzerinde yetiştirdi.

Çiplere yerleştirilen elektrotlar sayesinde nöronlara elektrik sinyalleri gönderildi ve hücrelerden gelen yanıtlar robotun hareketlerine dönüştürüldü.

Söz konusu yöntemle robot köpek, basit bir harita üzerinde belirlenen hedefe doğru yönlendirildi.

Cortical Labs'in kurucu ortağı ve CEO'su Brett Kagan, çalışmanın biyolojik sistemlerin gerçek dünyada nasıl kullanılabileceğini gösterdiğini açıkladı.

Kagan, gelecekte bu yaklaşımın öngörülemeyen ortamlarda karar vermesi gereken robotlarda ve otonom sistemlerde kullanılabileceğini ifade etti.

YAPAY ZEKAYA ALTERNATİF OLABİLİR

Araştırmacılara göre canlı nöronların bilgisayar çiplerinde kullanılması, geleneksel sistemlere kıyasla enerji verimliliği ve değişen koşullara uyum sağlama açısından avantajlar sunabilir.

İnsan beyninin yapay zeka sistemlerine göre çok daha az enerjiyle çalışması, biyolojik bilgisayar teknolojilerine yönelik araştırmaların temel nedenleri arasında yer alıyor.

Cortical Labs daha önce canlı nöronlardan oluşan sistemlerle Pong ve Doom gibi bilgisayar oyunlarını oynatmayı başarmıştı. Son çalışmayla birlikte bu teknoloji fiziksel robotların kontrolünde de kullanıldı.

4 BİN SAATLİK DENEY YAPILDI

Şirket, Honda Research Institute Europe ile yürüttüğü başka bir araştırmada da nöron tabanlı çiplerin sanal ortamda hareket eden bir sistemi yönlendirme kapasitesini test etti.

Araştırmacılar, 4 bin saati aşan etkileşim boyunca yaklaşık 1.300 farklı elektrik sinyali kombinasyonunu denedi.

Honda Research Institute Europe Kıdemli Bilim İnsanı Daniel Tanneberg, canlı hücrelerin bilgi işlem amacıyla kullanılmasının enerji verimliliği ve uyum sağlama açısından büyük potansiyel taşıdığını söyledi.

ROBOTLARIN ÖĞRENME YETENEĞİ ARAŞTIRILIYOR

Bilim insanları, teknolojinin henüz erken aşamada olduğunu ve mevcut sistemlerin yeterince hızlı veya verimli çalışmadığını aktardı.

Araştırmanın sonraki aşamalarında nöron tabanlı çiplerin daha karmaşık görevleri yerine getirmesi ve bilgileri nasıl depoladığının anlaşılması hedefleniyor.

Araştırmacılar, gelecekte bu sistemlerin tehlikeli ortamlarda çalışan robotlarda ve insanlara yardımcı olan otonom cihazlarda kullanılabileceğini düşünüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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