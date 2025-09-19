İpek Yolu’nda yeni köprü: Kırgızistan, Türkiye’yi Avrupa pazarı için merkez seçti

Kırgızistan, Türkiye ile ticaret ve ekonomik ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak için harekete geçti.

Başbakan Adılbek Kasımaliyev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın eş başkanlığında düzenlenen Kırgız–Türk Hükümetlerarası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu’nun 12. toplantısı sonrası yapılan açıklamada, iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak yeni adımlar duyuruldu.

Kasımaliyev, Kırgız ürünlerinin yalnızca Türkiye pazarına değil, aynı zamanda Avrupa’ya da Türkiye üzerinden daha hızlı ve güvenli biçimde ulaşabilmesi için ortak lojistik merkezleri ve sertifikasyon platformları kurulmasını önerdi.

“Bu girişim, liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşmayı amaçlıyor” diyen Kasymaliev, Türkiye’nin Kırgız ekonomisine en çok yatırım yapan ülkelerden biri olduğunu da vurguladı.

Kırgızistan’ın 2030 Ulusal Kalkınma Programı kapsamında bir bölgesel ticaret ve lojistik merkezi oluşturmak öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN YATIRIM VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin stratejik ortaklığı geliştirme taahhüdünü yineledi ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik iyimserliğini dile getirdi. Yılmaz ayrıca iyi organize edilen toplantı için Kırgızistan’a teşekkür etti.

Protokoller ve Anlaşmalar

Toplantı sonunda komisyon protokolü imzalandı. Ayrıca;

Arazi kaynakları ve kadastro üzerinde bir mutabakat anlaşması,

Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye’nin KOSGEB kurumları arasında yeni bir eylem planı kabul edildi.