Irak’tan Gazze’ye 10 milyon litre akaryakıt yardımı

21 Aralık 2023 23:17 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 23:20

Irak, Gazze Şeridi’ne akaryakıt yardımı için Mısır’a gemi gönderdi. Irak Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın Basra Limanı'ndan 10 milyon litre akaryakıt taşıyan geminin Filistin halkına yardım etmek amacıyla Süveyş Kanalı üzerinden Mısır’a gideceği ifade edildi. Açıklamada, akaryakıtın Mısır Kızılayı tarafından Filistin Kızılayı’na teslim edilerek Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze Şeridi’ne ulaştırılacağı kaydedildi.