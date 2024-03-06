Kızıldeniz'de ilk ölümcül saldırı! İran destekli Husiler, Yunanistan'a ait gemiyi füzelerle vurdu: 2 kişi öldü

İran destekli Husiler Yemen açıklarında Yunanistan’a ait True Confidence adlı yük gemisini füzeyle vurdu. 23 mürettebatın olduğu gemide 3 kişinin kayıp olduğu öğrenildi. İngiliz ve ABD'li yetkililer ise saldırıda iki denizcinin öldüğünü söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler'in Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde ticari gemilere yönelik saldırıları sürüyor. Husiler son olarak Yunanistan'a ait ticari gemiyi vurdu. Saldırının ardından kayıp ve yaralıların olduğu öğrenildi.

HUSİLER YUNAN GEMİYİ FÜZEYLE VURDU

Yunanistan’a ait Barbados bandıralı True Confidence adlı yük gemisine, Yemen'in Aden kentinin yaklaşık 50 deniz mili güneybatısında füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu gemi hasar aldı ve yangın çıktı.

Gemide, 15'i Filipinli, 4'ü Vietnamlı, 2'si Sri Lankalı, 1’i Hindistanlı ve 1 Nepalli olmak üzere toplam 20 mürettebat ve 3 silahlı koruma olduğu öğrenildi.

Husiler, Yunanistan'a ait, Barbados bandıralı True Confidence gemisini Yemen'in Aden limanı kıyılarının yaklaşık 50 deniz mili açığında ateşe veren saldırının sorumluluğunu üstlendi.

3 KİŞİ KAYIP 2 KİŞİ ÖLDÜ

Konuya aşina olan adı açıklanmayan bir kaynak, saldırı nedeniyle 3 kişinin kayıp olduğunu ve yaralıların olduğunu açıkladı.

Reuters'in aktardığına göre İngiliz ve ABD'li yetkililer, Husilerin Çarşamba günü Kızıldeniz'de bir ticaret gemisine düzenlediği füze saldırısında iki denizcinin öldüğünü söyledi. Bu Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerine saldırı başlatmasından bu yana ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'nin büyükelçiliği, X'te saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "En az 2 masum denizci öldü. Bu, Husilerin uluslararası gemilere pervasızca füze ateşlemesinin üzücü ama kaçınılmaz sonucuydu. Durmalılar."

Üst düzey bir ABD yetkilisi de iki denizcinin öldüğünü doğruladı.