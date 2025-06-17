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İran füze yağdırdı, İsrail'de 3 bine yakın insan tahliye edildi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran füze yağdırdı, İsrail&#039;de 3 bine yakın insan tahliye edildi!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

 İran'ın misilleme hava saldırılarında, İsrail'de 24 binanın ağır hasar aldığı ve 2 bin 775 vatandaşın da tahliye edildiği belirtildi.

İran'ın misilleme saldırıları sonucu İsrail'de 24 bina ağır hasar aldı, 2 bin 775 kişi tahliye edildi. Haaretz gazetesi, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Smotrich, emlak vergisi ekiplerinin, İran saldırıları nedeniyle oluşan doğrudan zararlar için yaklaşık 14 bin bildirim aldığını ifade etti.

BİNLERCE İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

Maliye Bakanı Smotrich, İran'ın İsrail'le yönelik misilleme saldırılarında, 24 binanın ciddi hasar gördüğünü ve yıkılacağını, 2 bin 775 vatandaşın da tahliye edildiğini kaydetti.

İSRAİL - İRAN ARASINDAKİ SON DURUM

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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