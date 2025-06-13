İran hava sahasını kapattı! Saat verilerek duyuruldu

İsrail'e yönelik misilleme saldırısı başlatan İran hava sahasının yarın saat 14.00'e kadar uçuşlara kapalı olacağını açıkladı.

İran, hava sahasının yarın saat 14.00’e kadar uçuşlara kapalı olacağını duyurdu.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ülkenin Sivil Havacılık Örgütü NOTAM yayımladı.

Buna göre, ülkenin hava sahasının yarın saat 14:00'e kadar uçuşlara kapalı olacağı belirtildi.