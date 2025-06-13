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İran hava sahasını kapattı! Saat verilerek duyuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran hava sahasını kapattı! Saat verilerek duyuruldu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'e yönelik misilleme saldırısı başlatan İran hava sahasının yarın saat 14.00'e kadar uçuşlara kapalı olacağını açıkladı.

İran, hava sahasının yarın saat 14.00’e kadar uçuşlara kapalı olacağını duyurdu.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, ülkenin Sivil Havacılık Örgütü NOTAM yayımladı.

İran hava sahasını kapattı! Saat verilerek duyuruldu - 1. Resim

Buna göre, ülkenin hava sahasının yarın saat 14:00'e kadar uçuşlara kapalı olacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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