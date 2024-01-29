İran, Mossad bağlantılı olduğu gerekçesiyle 4 Kürt tutukluyu idam etti

İran, 4 Kürt siyasi tutukluyu, Mossad bağlantısı sebebiyle idama mahkum etti.

İran Yargı Kurumu, haklarında uzun süredir kampanya yürütülen 4 Kürt siyasi tutukluyu tüm çağrılara rağmen idam edildiğini duyurdu.

MOSSAD'LA İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

İran’ın yargı sitesi Mizan bu sabah saatlerinde Kerec’in Kızılhisar Cezaevi'nde tutulan Wefa Azerbar, Muhsin Mazlum, Pijman Fethi ve Muhammed Feramerizi isimli 4 tutuklunun idam edildiğini kaydetti.

Tutuklular, İsrail dış istihbarat örgütü “Mossad ile ilişki içerisinde olmak” İran’ın Isfahan kentindeki “bir askeri tesise saldırı düzenlemek” amacıyla İran topraklarına "yasadışı" yollardan girdikleri suçlamalarıyla idama mahkum edilmişlerdi.

Yakalandıktan 7 ay sonra idam edildiler

Mahkumların ailesi, İran hükümetinin mahkumlar hakkındaki iddiaları reddetmişti.

PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Wefa Azerbar, Muhsin Mazlum, Pijman Fethi ve Muhammed Feramerizi 23 Haziran 2023’te Rojhılat’ın Urmiye vilayetinde güvenlik güçlerince gözaltına alınmışlardı. Tahran 26’ncı Ceza Mahkemesi tutukluları “Allah'a karşı gelmek ve savaşmak" ve “İsrail adına casusluk yapmak” suçlamasıyla idam cezasına çarptırdı.

İnsan hakları örgütleri, siyasi ve sivil aktivistler idamı durdurmak için İran’da çok sayıda protesto düzenlendi, sosyal medya üzerinden kampanyalar düzenledi.

Dört mahkumun cezalarına bir gün kala son kez yakınlarıyla görüşmesine izin verildi.