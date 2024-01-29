Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • İran, Mossad bağlantılı olduğu gerekçesiyle 4 Kürt tutukluyu idam etti

    İran, 4 Kürt siyasi tutukluyu, Mossad bağlantısı sebebiyle idama mahkum etti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İran, Mossad bağlantılı olduğu gerekçesiyle 4 Kürt tutukluyu idam etti
    İran, İdam, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İran Yargı Kurumu, haklarında uzun süredir kampanya yürütülen 4 Kürt siyasi tutukluyu tüm çağrılara rağmen idam edildiğini duyurdu.

    MOSSAD'LA İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

    İran’ın yargı sitesi Mizan bu sabah saatlerinde Kerec’in Kızılhisar Cezaevi'nde tutulan Wefa Azerbar, Muhsin Mazlum, Pijman Fethi ve Muhammed Feramerizi isimli 4 tutuklunun idam edildiğini kaydetti.

    İran, Mossad bağlantılı olduğu gerekçesiyle 4 Kürt tutukluyu idam etti

    Tutuklular, İsrail dış istihbarat örgütü “Mossad ile ilişki içerisinde olmak” İran’ın Isfahan kentindeki “bir askeri tesise saldırı düzenlemek” amacıyla İran topraklarına "yasadışı" yollardan girdikleri suçlamalarıyla idama mahkum edilmişlerdi.

    Yakalandıktan 7 ay sonra idam edildiler

    Mahkumların ailesi, İran hükümetinin mahkumlar hakkındaki iddiaları reddetmişti.

    PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

    Wefa Azerbar, Muhsin Mazlum, Pijman Fethi ve Muhammed Feramerizi 23 Haziran 2023’te Rojhılat’ın Urmiye vilayetinde güvenlik güçlerince gözaltına alınmışlardı. Tahran 26’ncı Ceza Mahkemesi tutukluları “Allah'a karşı gelmek ve savaşmak" ve “İsrail adına casusluk yapmak” suçlamasıyla idam cezasına çarptırdı.

    İnsan hakları örgütleri, siyasi ve sivil aktivistler idamı durdurmak için İran’da çok sayıda protesto düzenlendi, sosyal medya üzerinden kampanyalar düzenledi.

    Dört mahkumun cezalarına bir gün kala son kez yakınlarıyla görüşmesine izin verildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İranİdam
    Haberler > Dünya > İran, Mossad bağlantılı olduğu gerekçesiyle 4 Kürt tutukluyu idam etti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İsrail, katliama doymuyor! Hastane bahçesine 150 cenaze defnedildi - Dünyaİsrail, katliama doymuyorYahudiler Gazze'deki İsrail katliamına isyan etti: Soykırımı saklayamazsınız - DünyaYahudiler İsrail katliamına isyan ettiİsrail Gazze'de mülteci kamplarını vurdu! En az 34 Filistinli hayatını kaybetti - Dünyaİsrail Gazze'de mülteci kamplarını vurduTrump ABD askerlerinin ölümü için Biden'i suçladı: 'Ben olsaydım bu saldırı olmazdı' - Dünya'Ben olsaydım bu saldırı olmazdı'Biden'dan tehdit gibi 'sınır' uyarısı: Bugün yasalaşsa hemen kapatırım - Dünya'Bugün yasalaşsa hemen kapatırım'Adrenalin tutkusu sonu oldu! İngiliz paraşütçü, 30 katlı binadan çakıldı - Dünyaİngiliz paraşütçü, 30 katlı binadan çakıldıErmenistan Azerbaycan'a saldırmazlık paktı önerdi - DünyaErmenistan Azerbaycan'a saldırmazlık paktı önerdiHamas Mossad ile ateşkes ve esir takası için masaya oturuyor - DünyaHamas Mossad ile ateşkes ve esir takası için masaya oturuyorABD medyası İsrail ile Hamas arasındaki yeni ateşkes planını duyurdu! İlk etap 6 hafta sürecek - DünyaYeni ateşkes mi geliyor?Ürdün'de Amerikan üssü vuruldu! 3 asker öldü, ABD misillemeye hazırlanıyor - DünyaABD misillemeye hazırlanıyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...