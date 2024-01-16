İran, Mossad'ın Erbil'deki ana karargahını vurdu!

16 Ocak 2024 05:45 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 05:46

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bölgedeki casus karargahları ve İran karşıtı terörist grupların toplanma alanları balistik füzelerle hedef alındı.

"CASUS TERÖRİSTLERİN KARARGAHLARI GECE YARISI İMHA EDİLDİ"

Habere göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına cevap olarak casus ve teröristlerin karargahları, gece yarısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi." Devrim Muhafızları Ordusu konuyla ilgili yayımladığı ikinci yazılı açıklamasında, "Son dönemdeki terör saldırılarıyla bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerleri, özellikle Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki DEAŞ terör örgütü tespit edilerek bir dizi balistik füze fırlatılarak imha edildi." denildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerine hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara işaret edildi. ​​​​​​​

Irak'ın Erbil kentinde birçok noktada füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği bildirilmişti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edilmişti.

"MOSSAD'IN ANA KARARGAHINI VURDUK"

İran, bölgedeki terörist grupların ve casusların karargahlarına balistik füzelerle saldırıları kapsamında Irak'ın Erbil kentinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahını da balistik füzelerle vurduğunu iddia etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Irak'ın Erbil kentinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının da balistik füzelerle hedef alındığı bildirildi.

İsrail'in, Devrim Muhafızları ve İran destekli milis grupların komutanlarının öldürülmesine karşı düzenlendiği belirtilen saldırılarda, "İran'daki casusluk faaliyetlerinin ve terör eylemlerinin planlanmasının merkezi olan Mossad'ın Erbil'deki ana casusluk karargahlarından birinin imha edildiği" ifade edildi.

BARZANİ: BU ACIMASIZ SALDIRILARI DURDURMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'de birçok noktada gerçekleşen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği balistik füze saldırılarını en şiddetli şekilde kınayarak, "bu acımasız saldırıları durdurmak için" çalışacaklarını belirtti.

IKBY Başkanı Barzani, X sosyal medya hesabından dün saat 23.30'da Erbil’de gerçekleşen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Barzani, Erbil’in bir kez daha İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından saldırıya uğradığını, bu "gerekçesiz" saldırıda birçok sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.

SALDIRIYI 'KORKAKÇA' OLARAK DEĞERLENDİRDİ

IKBY halkına yönelik yapılan bu "korkakça" saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını belirten Barzani, Irak merkezi hükümetini Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin apaçık ihlaline" karşı ilkeli bir pozisyon alma çağrısında bulundu. Barzani, uluslararası toplumdaki ortaklara tekrar eden bu saldırılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısında bulunarak, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, masum halkımıza karşı bu acımasız saldırıları durdurmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımızla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

ERBİL'E YÖNELİK BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI

IKBY Güvenlik Konseyi'nin yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği ve saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'deki saldırılara ilişkin, bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıklamıştı.