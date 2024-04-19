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İran'da halk, İsrail'e yönelik misillemeyi kutlamak için sokaklara döküldü!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

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İran'da Tahran başta olmak üzere birçok kentte İran'ın İsrail'e misillemesine destek vermek ve bu sabah İsfahan'da patlamalara neden olan saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan İsrail'i kınamak için protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

İran'da başkent Tahran başta olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen binlerce kişi, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği saldırıyı kutladı ve bu sabah İsfahan'da patlamalara neden olan saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan İsrail'i kınadı.

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"SOKAKLARA İNİN" DAVETİNE HALK DESTEK VERDİ

Dün yapılan çağrılarla İran'ın 13 Nisan'daki İsrail'e yönelik saldırısını kutlamak için cuma namazı sonrası ülke genelinde halk sokaklara davet edildi. Yapılan çağrıların üzerine bugün İran'ın birçok kentinde insanlar sokaklara çıktı.

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Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenleyen İranlılar, bir yandan İsrail'e yönelik saldırıyı "zafer" olarak görüp destek sloganları atarken diğer yandan da ABD ve İsrail karşıtı sloganlarla bugün İsfahan'da yapılan mini insansız hava araçlı saldırıyı kınadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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