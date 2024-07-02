İran'da kum fırtınası hayatı felç etti! 620 kişi hastanelik oldu

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına ve tozdan etkilenen 620 kişi hastanelik oldu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Zabul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hastane öncesi acil durum ve olay yönetimi sorumlusu Muhammed Halili, Sistan-Beluçistan eyaletlerinde etkili olan kum fırtınası hakkında bilgi verdi.

ŞİDDETLİ FIRTINA VE TOZDAN ETKİLENDİLER

Halili, "Sistan bölgesinde şiddetli fırtına ve tozdan etkilenen ve yaralanan 620 kişi çeşitli hastanelere başvurdu. Bunlardan 25'i yatarak tedavi oldu." dedi. İranlı yetkili, kum fırtınasından kaynaklı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yaşanan trafik kazalarında da 16 kişinin yaralandığını kaydetti.