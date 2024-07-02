Beton pompasının altında kaldı! İnşaatta feci ölüm

Mardin'de inşaatı devam eden şehir hastanesinde pompa aracı üzerine devrilen 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

Bugün sabah saatlerinde Artuklu ilçesindeki şehir hastanesinin inşaatında hazır beton mikserinden aldığı betonu inşaata aktaran pompa aracı devrildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Feci olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de hafif yaralandı. Pompa aracının altında kalan inşaat işçisi Eşref Kayaş (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.