Otoyolda feci kaza! Tırın kupası koptu, ortalık savaş alanına döndü

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında kupası kopan tırın sürücüsü yaralandı.

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Otoyolun Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkii İstanbul istikametinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen tır, bir başka tıra arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile tırın kupası koptu, sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.