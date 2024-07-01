Otoyolda feci kaza! Tırın kupası koptu, ortalık savaş alanına döndü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında kupası kopan tırın sürücüsü yaralandı.
Otoyolun Sakarya geçişi Akyazı gişeleri mevkii İstanbul istikametinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen tır, bir başka tıra arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Çarpışmanın etkisi ile tırın kupası koptu, sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı