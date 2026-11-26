Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği saldırıda 4 kişi yaralanırken, hedef alınan tesiste maddi hasar meydana geldi.

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Kuveyt ordusu ve Savunma Bakanlığı, İran tarafından ülkeye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Ülkenin hava sahasına giren İran'a ait çok sayıda İHA'nın tespit edilmesi üzerine hava savunma sistemleri devreye girdi.

İTALYAN VATANDAŞI DA YARALANDI

Sözcü el-Atvan, saldırıda biri Kuveyt, ikisi İtalya ve biri Pakistan vatandaşı olmak üzere 4 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını açıkladı.

Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, saldırıda maddi hasar da meydana geldi.

Kuveyt ordusu ise ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını korumak için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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