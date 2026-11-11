ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'dan geldiği öne sürülen suikast tehditleri nedeniyle Washington'daki evinden ayrılarak askeri üsse taşındı.

Özetle Kaydet a- | +A

Trump yönetiminde güvenlik gerekçesiyle evini terk eden üst düzey yetkililerin sayısı artıyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent'in, İran kaynaklı olduğu değerlendirilen suikast tehditleri nedeniyle evini terk ederek askeri üsse yerleştiği ortaya çıktı.

İran'a yönelik ekonomik yaptırım kampanyasının başında bulunan Bessent, son haftalarda kendisini hedef alan tehditlere ilişkin istihbarat raporları aldı.

İran'dan öyle bir tehdit aldı ki! ABD Bakanı evini terk edip askeri üsse taşındı

SUİKAST HAZIRLIKLARI İLERİ AŞAMADA

New York Times'ın (NYT) konuya aşina üç kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD'li yetkililer, İran'ın mevcut ve eski Amerikan yönetimi mensuplarına yönelik suikast planlarının daha ileri bir aşamaya ulaştığı sonucuna vardı.

ABD'li yetkililer, İran'ın Amerikan topraklarında ve diğer ülkelerde geniş çaplı saldırılar gerçekleştirme kapasitesinin sınırlı olduğunu, buna karşılık belirli kişileri hedef alan tehditlerin ciddiye alındığını aktardı.

TRUMP'IN BAKANI EVİNİ TERK ETTİ

Bessent, güvenlik endişeleri nedeniyle Washington bölgesindeki konutundan ayrılarak askeri bir tesiste yaşamaya başladı.

Geçen yıl en az altı yönetim yetkilisi benzer önlemler aldı. Bu isimler arasında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Stephen Miller ile dönemin Adalet Bakanı Pam Bondi de bulunuyor.

HAZİNE BAKANLIĞI: TEHDİTLERDEN YILMAYACAK

ABD Hazine Bakanlığı, Bessent'in askeri üsse taşınmasına ilişkin haberin ardından açıklama yaptı.

Bakanlık sözcüsü, Bessent'in "İran rejiminin tehditlerinden yılmayacağını" belirterek İran ekonomisine yönelik baskı kampanyasını sürdürmekte kararlı olduğunu paylaştı.

ABD'DE VE ORTA DOĞU'DA ALARM

Washington yönetimi, geçen ay İran'ın Amerikalılara yönelik saldırı hazırlıklarının ileri aşamaya ulaştığını gösteren istihbarat üzerine Orta Doğu'daki personelini yüksek alarma geçirdi.

Bazı büyükelçilik ve konsolosluklarda personel sayısının azaltılması kararlaştırıldı.

ABD ordusu ayrıca Birleşik Krallık'taki bir askeri üsse yönelik olası saldırı planı nedeniyle bombardıman uçaklarının yerini değiştirdi.

TRUMP'A YÖNELİK SUİKAST İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

İran'ın Amerikalı yetkililere yönelik suikast planladığı iddiaları daha önce de gündeme gelmişti.

ABD'li savcılar, 2024 yılında Farhad Shakeri adlı kişiyi Trump'a yönelik suikast planlamakla suçlamıştı.

Savcılığa göre söz konusu plan, Ocak 2020'de ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamını alma amacı taşıyordu.

Süleymani operasyonunda görev alan bazı eski Amerikan ulusal güvenlik yetkilileri de sonraki yıllarda tehditlerle karşı karşıya kaldı.

NYT'nin haberine göre Biden yönetimi bu isimlerden bazılarının devlet korumasını sürdürürken, Trump göreve döndükten sonra çeşitli eski danışmanlarının güvenlik korumalarını kaldırdı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala