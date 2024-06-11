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İran'dan PKK'ya hava savunma desteği! Türk SİHA’larını böyle düşürecekler

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İran&#039;dan PKK&#039;ya hava savunma desteği! Türk SİHA’larını böyle düşürecekler

Dünya Haberleri

İran'ın PKK'ya İHA ve Türk SİHA'larını hedef alacak karadan havaya füze desteğinde bulunduğu öne sürüldü. Bölgesel kaynaklar, İran'ın yaklaşık iki yıldır 358 füze sistemini parçalar halinde PKK'ya teslim ettiğini, montajını ise Süleymaniye yakınlarında yaptığını aktardı. 

PKK'nın silah tedarikçisi İran'ın örgüte füze desteğinde de bulunduğu ortaya çıktı. Bölgesel kaynaklar, PKK'ya kamikaze İHA'larını ve Türk SİHA’larını hedef alacak karadan havaya füzelerin İran tarafından sağlandığını aktardı.

MEE'nin kaynaklara dayandırarak aktardığı habere göre yaklaşık 2 yıldır İran, PKK'ya 358 füze sistemini parçalar halinde teslim ediyor. Montajı ise Süleymaniye yakınlarında yapılıyor.

İran'dan PKK'ya hava savunma desteği! Türk SİHA’larını böyle düşürecekler - 1. Resim

İRAN BOŞ DURMUYOR!

358 füze sistemi, Hizbullah ve Husiler de dahil olmak üzere bölgedeki diğer İran vekil güçleri tarafından da kullanılıyor.

İran, kamikaze İHA'larının ve füzelerin yanı sıra PKK'ya Rus menşeli termal kameralar ve Türk İHA’larının tespiti için geniş açılı gözetleme cihazları da sağladı.

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