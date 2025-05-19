İran'dan şaşırtan itiraf! ABD ile anlaşma yolda mı?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi ile görüşmesinde İran-Umman ilişkilerini övdü ve bölgesel barış için iş birliğinin önemini vurguladı. Pezeşkiyan, Sultan Heysem’in çabalarıyla Tahran-Washington görüşmelerinin adil bir anlaşmayla sonuçlanmasını umduklarını belirtti.

DIŞ HABERLER - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pazar günü (19.05.2025) Tahran'da Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Busaidi ile yaptığı görüşmede önemli açıklamalarda bulundu.

Ummanlı diplomat, 2025 Tahran Diyalog Forumu’na katılmak üzere İran’da bulunuyor. Forum, gün içinde başlamış ve 53 ülkeden üst düzey yetkililer ile BM temsilcilerini bir araya getirmişti.

UMMAN İLE İLİŞKİLER

Mehr Haber Ajans'ından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran ile Umman arasındaki ikili ilişkileri överken, Maskat yönetiminin Tahran ile Washington arasındaki dolaylı müzakerelere ev sahipliği yapmadaki yapıcı, samimi ve kararlı tutumunu da takdir etti.

Pezeşkiyan, “Sultan Heysem bin Tarık’ın samimi ve içten çabaları sayesinde bu görüşmelerin, bölgesel barış ve istikrarı kalıcı kılacak adil bir anlaşmayla sonuçlanmasını umuyoruz” dedi.

"KARDEŞ DOST UMMAN"

İran’ın, özellikle “kardeş ve dost ülke Umman” ile ticaret, siyaset, ekonomi, bilim ve teknoloji gibi tüm alanlarda iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, yakında gerçekleştireceği Umman ziyaretinin ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Konuşmasının devamında Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasında daha fazla yakınlaşma ve dayanışma gerektiğine dikkat çekerek, bu ülkelerin iş birliğini artırması durumunda İslam dünyasını bölmeye çalışan kötü niyetli aktörlerin amaçlarına ulaşamayacağını söyledi.

Pezeşkiyan, Batı Asya ülkelerinin iş birliği ve sinerji yoluyla halkların refah ve adalet içinde yaşayabileceği bir bölge inşa edebileceğine dair umutlarını dile getirdi.

ABD İLE ANLAŞMA YAKIN MI?

Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi ise Pezeşkiyan’a Sultan Heysem bin Tarık’ın sıcak selamlarını iletti.

El-Busaidi, Pezeşkiyan’ın Tahran Diyalog Forumu’ndaki konuşmasına değinerek, İran, komşu ülkeler, İslam dünyası ve küresel toplumla yapıcı etkileşim konularındaki “değerli ve bilgece açıklamalarını” övdü ve Umman’ın bu yaklaşımları tamamen desteklediğini vurguladı.

Ayrıca İran ile Umman arasındaki mükemmel ilişkilerin samimiyet, iş birliği ve kardeşliğe dayanan bağların açık bir örneği olduğunu ifade eden el-Busaidi, bu ilişkilerin diğer ülkelere de ilham kaynağı olmasını umduklarını söyledi.