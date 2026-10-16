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İş yerinde dehşet! İzin talebini reddeden yöneticilerine kurşun yağdırdı

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Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal eyaletinde bulunan bir süpermarkette işten çıkarılan eski bir çalışan, izin meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kadın yöneticiyi silahla öldürdü. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği katliamın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

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Korkunç cinayet, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin KwaZulu-Natal eyaletindeki Eshowe kentinde yer alan "Boxer Superstore" isimli markette işlendi. İş akdinin feshedilmesiyle ilgili bir toplantıya katılan eski bir personel, ofiste bulunan üç kadın yöneticiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

İş yerinde dehşet! İzin talebini reddeden yöneticilerine kurşun yağdırdı
Başlık Resmiİş yerinde dehşet! İzin talebini reddeden yöneticilerine kurşun yağdırdı

İZİN TALEPLERİNİ REDDEDEN YÖNETİCİLERE KURŞUN YAĞDIRDI

Edinilen bilgilere göre olay, 10 Ekim tarihinde yaşandı. İddialara göre şüpheli, izin taleplerinin reddedilmesi ve uğradığını savunduğu haksızlıklar nedeniyle yöneticileriyle uzun süredir gerilim yaşıyordu. Disiplin süreci sonucunda işten çıkarılan şahıs, durumun netleşmesi için yapılan kurum içi toplantıya silahlı bir şekilde katıldı.

İş yerinde dehşet! İzin talebini reddeden yöneticilerine kurşun yağdırdı
Başlık Resmiİş yerinde dehşet! İzin talebini reddeden yöneticilerine kurşun yağdırdı

Güvenlik kameralarına yansıyan korkunç görüntülerde, saldırganın ofisteki kadınlara defalarca ateş ettiği ve ardından olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden üç kadın yöneticinin, mağaza müdürü, fırın bölümü yöneticisi ve idari işler yöneticisi olduğu tespit edildi.

Olayın ardından kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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