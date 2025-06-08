İşgalci İsrail'den çarpıcı iddia: Muhammed Sinwar'ın cansız bedenini bulduk

İsrail ordusu, geçtiğimiz mayıs ayında öldürdüğünü açıkladığı Hamas’ın Gazze lideri Muhammed Sinwar'ın cansız bedenine ulaştığını iddia etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde saldırılarına devam ederken, geçtiğimiz mayıs ayında öldürdüğünü açıkladığı Hamas’ın Gazze lideri Muhammed Sinwar'ın cansız bedenine ulaştığını iddia etti.

İsrail ordusu, Sinwar’ın cansız bedeninin Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesi'nin altındaki bir tünelde bulunduğunu öne sürerek, Sinwar’ın kimliğinin doğruladığını açıkladı.

NETANYAHU, SİNWAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Gazze'de soykırım yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Sinwar'ın öldürüldüğünü ifade etmişti. İsrail ordusu ise geçtiğimiz mayıs ayında Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda Sinwar'ın da hedef alındığını belirtmiş, Sinwar'ın hayatta olup olmadığının bilinmediği kaydedilmişti.