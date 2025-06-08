Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İşgalci İsrail'den çarpıcı iddia: Muhammed Sinwar'ın cansız bedenini bulduk

İşgalci İsrail'den çarpıcı iddia: Muhammed Sinwar'ın cansız bedenini bulduk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İşgalci İsrail&#039;den çarpıcı iddia: Muhammed Sinwar&#039;ın cansız bedenini bulduk
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail ordusu, geçtiğimiz mayıs ayında öldürdüğünü açıkladığı Hamas’ın Gazze lideri Muhammed Sinwar'ın cansız bedenine ulaştığını iddia etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde saldırılarına devam ederken, geçtiğimiz mayıs ayında öldürdüğünü açıkladığı Hamas’ın Gazze lideri Muhammed Sinwar'ın cansız bedenine ulaştığını iddia etti.

İsrail ordusu, Sinwar’ın cansız bedeninin Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesi'nin altındaki bir tünelde bulunduğunu öne sürerek, Sinwar’ın kimliğinin doğruladığını açıkladı.

NETANYAHU, SİNWAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Gazze'de soykırım yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Sinwar'ın öldürüldüğünü ifade etmişti. İsrail ordusu ise geçtiğimiz mayıs ayında Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda Sinwar'ın da hedef alındığını belirtmiş, Sinwar'ın hayatta olup olmadığının bilinmediği kaydedilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda zafer Carlos Alcaraz'ın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Madleen gemisine saldırı planı sızdı! Mavi Marmara gibi üzerlerine ateş açılacak - DünyaMavi Marmara gibi üzerlerine ateş açılacak!Hamas, Madleen gemisinin güvenliğinden İsrail'i sorumlu tuttu - DünyaHamas: Madleen gemisinin güvenliğinden İsrail sorumluYunan basını duyurdu: İHA savaşına hazır değiliz, Türkiye açık ara önde - Dünya"İHA savaşına hazır değiliz, Türkiye açık ara önde"Duyanlar kulaklarına inanamadı! Avrupa kasabası taşınana bedava ev veriyor - DünyaAvrupa kasabası taşınana bedava ev veriyor!Güney Amerika'da korkutan deprem: Kolombiya 6,5 büyüklüğünde sarsıldı - DünyaÜlke 6,5 büyüklüğünde depremle sarsıldıTürkiye devreye girdi, takas başlıyor! Rusya ve Ukrayna ilk adımı attı - DünyaTürkiye devreye girdi, esir takası başlıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...