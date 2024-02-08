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    • İskoç Bakan'ın başını çocukları yaktı! Tatilde yaptıkları ortaya çıkınca istifa etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İskoç Bakan&#039;ın başını çocukları yaktı! Tatilde yaptıkları ortaya çıkınca istifa etti
    İskoçya, Sağlık Bakanı, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, parlamento çalışmaları için devletten aldığı tableti tatilde çocuklarına verince işinden oldu. Çocukların tatil boyunca tabletten internete girdiği ve 11 bin sterlinlik fatura geldiği öğrenilince Matheson istifa etti.

    İskoçya'da Sağlık Bakanı Michael Matheson'ın 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle koltuğundan oldu.

    İki yıl önce ailesi ile Fas'a tatile giden Matheson'ın parlamento çalışmaları için devletin tahsis ettiği tableti çocuklarına verdiği, çocukların da maç izlemek için tabletten internete girdiği ortaya çıktı.

    90 DAKİKALIK MAÇIN BEDELİ 11 BİN STERLİN

    Çocukların maç keyfinin bedeli faturaya, 10 bin 935 sterlin olarak yansıyınca ülke karıştı.

    Matheson ilk başta tabletin parlamento çalışmaları dışında kullanılmadığını, bunun meşru bir parlamento harcaması olduğunu söyledi.

    Ancak daha sonra tepkilere dayanamayarak geri adım attı. İskoç bakan, tableti çocuklarına verenin ise eşi olduğunu söyledi.

    İSTİFA ETTİ

    Faturanın 3 bin Sterlin'ini ödeyen Matheson, kalanını Sağlık Bakanlığı'na ödetti. Hakkında soruşturma başlatılan Bakan, parayı devlete ödemeyi kabul etti.

    Matheson, hakkında başlatılan soruşturmanın sonucunu beklemeden istifa etti.

    Matheson, İskoçya Başbakanı Humza Yousaf'a ilettiği istifa mektubunda 'Bunun hükümetin gündemini ilerletme konusunda dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmemesini sağlamak için şimdi istifa etmem benim ve hükümetin çıkarınadır.' ifadelerine yer verdi. Yousaf ise verdiği cevapta, "Parlamento sürecine hak ettiği ilgiyi bu olmadan verebilmeniz için şimdi istifa etmenin sizin için en iyisi." dedi.

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İskoçyaSağlık Bakanı
    Haberler > Dünya > İskoç Bakan'ın başını çocukları yaktı! Tatilde yaptıkları ortaya çıkınca istifa etti
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