İspanya'da dehşete düşüren felaket! 14 katlı apartman alev topuna döndü, balkonlardan atlıyorlar

İspanya felaketi yaşıyor... Valencia kentinde farklı bloklardan oluşan ve 130'dan fazla dairenin bulunduğu 14 katlı apartman alevlere teslim oldu. Sahra hastanesi kurulan bölgeye, çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerden kaçanların bir balkondan diğerine atladığı görüldü. Devam eden yangının çıkış nedeni, apartmanda kaç kişinin bulunduğu veya ölü olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İspanya'nın doğusundaki Valencia kentinin Campanar Mahallesi'ndeki apartmanda yerel saatle 17.30 (TSİ 19.30) civarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm blokları sardı.

Halen devam eden yangından ötürü ilk açıklamalara göre 3'ü itfaiyeci olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Yangının büyüklüğü sebebiyle Valensiya Belediyesi, yakın kentlerdeki itfaiyelerden ve Askeri Acil Yardım Birliğinden yardım talep etti.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Hemen bir sahra hastanesi kurulan bölgeye, çok sayıda ambulans sevk edildi. Farklı bloklardan oluşan ve 130'dan fazla dairenin bulunduğu 14 katlı binanın bulunduğu bölgede, destek ve koordinasyon birimi oluşturuldu. Yetkililer, sıcak hava ve rüzgarın itfaiyenin işini zorlaştırdığını ifade etti.

ALEVLERDEN KAÇANLAR BALKONLARDAN ATLIYOR

Görgü tanıkları da itfaiyenin yanan apartmanda balkonlardan bazı kişileri kurtardığını, alevlerden kaçanların bir balkondan diğerine atladığını dile getirdi.

Devam eden yangının çıkış nedeni, apartmanda kaç kişinin bulunduğu veya ölü olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Valencia Belediye Başkanı Maria Jose Catala yaptığı açıklamada, "Acil durum ekiplerinin işini yapmasına izin vermek için lütfen yangın alanından uzak durun” diye konuştu.

'DEHŞETE DÜŞMÜŞ DURUMDAYIM'

Başbakan Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, "Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım. Yangından etkilenen herkese dayanışma dileklerimi ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kaydetti.