İspanya'nın Kanarya Adaları'na yönelik göç dalgası, hükümete acil durum ilan ettirdi. Kasım ayının ilk 17 gününde yaklaşık 12 bin 200 göçmen adalara ulaşırken, 12 bin nüfuslu El Hierro'daki kabul merkezleri yoğunluk nedeniyle zorlandı. Madrid yönetimi milyonlarca avroluk ek kaynak ayırırken, bölge hükümeti sahra hastanesi kurulması kararı aldı.

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İspanya'nın Afrika kıyılarına yakın Kanarya Adaları'nda göçmen teknelerinin sayısı hızla arttı. Özellikle El Hierro Adası'na yönelik yoğun göç, barınma ve sağlık hizmetlerinde ciddi sorunlara yol açtı.

İspanya hükümeti, artan göçmen sayısı nedeniyle Kanarya Adaları için acil durum ilan etti.

Hükümet, kabul merkezlerinin kapasitesini artırmak ve göçmenlerin diğer adalara ve İspanya ana karasına naklini sağlamak için ek kaynak ayırdı.

17 GÜNDE 12 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN GELDİ

Kanarya Adaları hükümetinin verilerine göre, kasım ayının ilk 17 gününde yaklaşık 12 bin 181 göçmen adalara ulaştı.

Associated Press'in (AP) haberine göre ise yalnızca iki gün içinde yaklaşık 2 bin 200 göçmen teknelerle adalara geldi.

İspanyol kurtarma ekipleri, 14 teknede bulunan 1.324 kişiye yardım etti. Göçmenlerin büyük bölümü, yaklaşık 12 bin nüfuslu El Hierro Adası'na çıkarıldı. Kızılhaç ekipleri, adaya ulaşan göçmenlere yiyecek, su ve kuru kıyafet sağladı.

Göçmenlerin büyük bölümü Senegal, Gambiya, Moritanya ve Gine'den yola çıktı. Atlantik üzerinden yapılan ve günler süren yolculuk, dünyanın en tehlikeli göç rotalarından biri olarak kabul ediliyor.

Geçen yılın aynı döneminde Kanarya Adaları'na 1.278 göçmen gelirken, bu yıl sayı dokuz katı aşarak 12 bin 181'e ulaştı.

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