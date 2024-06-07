İsrail askerleri ev basıp Filistinli çocuğu kaçırdı! Paylaştıkları video da şarkı da mide bulandırıcı

İsrail Gazze'yi havadan ve karadan vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Gazze'yi havadan ve karadan vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da kötü muamelede bulunarak gözaltına aldığı Filistinli çocuğun görüntülerini yayımladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Kalkilya kentinin Davud Mahallesi'nde bulunan Melhem ailesinin evine baskın düzenledi.

PAYLAŞTIKLARI ŞARKI DA MİDE BULANDIRICI

İsrail askerlerinin Macid Melhem adlı Filistinli çocuğu, ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldığı anlar sosyal medyadan paylaşıldı. Filistinli çocuğun yanı sıra baskınlarda 10 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtilirken, görüntüler Filistinlilere yönelik hakaret ve şiddet içeren ifadelerin de yer aldığı "Harbu Darbu (Savaş saldırısı)" adlı şarkıyla paylaşıldı.

GAZZE'DEN CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile buraları gasbeden İsraillilerin saldırılarında 531 Filistinli hayatını kaybederken, İsrail güçleri 635'i çocuk 3 bin 9 Filistinliyi gözaltına alındı.

Soykırım yapılan Gazze'de ise 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 731'e, yaralı sayısı ise 83 bin 530'a yükseldi.