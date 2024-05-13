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Haberler > Dünya > İsrail askerleri Refah’ta BM aracına ateş açtı: Ölü ve yaralı var

İsrail askerleri Refah’ta BM aracına ateş açtı: Ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail güçleri Gazze Şeridi’nin Refah kentinde Birleşmiş Milletler’e (BM) ait bir araca ateş açtı. Saldırı sonucu 1 BM personeli hayatını kaybetti, 1 personeli ise yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi’nde Birleşmiş Milletler (BM) personelini hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun Refah kentinde BM'ye ait bir araca ateş açması sonucu 1 BM personeli hayatını kaybetti, 1 BM personeli de yaralandı.

Gazze Şeridi’nde ilk kez BM'ye bağlı uluslararası bir personel hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Refah’ta BM aracına ateş açtı: Ölü ve yaralı var - 1. Resim

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bugün Gazze'de bir BM aracı saldırıya uğradı ve bir meslektaşımız hayatını kaybetti, bir diğeri de yaralandı. Gazze'de 190'dan fazla BM personeli öldürüldü. İnsani yardım çalışanları korunmalıdır. BM personeline yönelik tüm saldırıları kınıyor ve acil insani ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrımı yineliyorum” dedi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise, "Gazze'deki çatışmalar sadece sivillere değil, insani yardım çalışanlarına da ağır bedeller ödetmeye devam ederken, Genel Sekreter acil insani ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısını yineliyor" dedi.

BM'nin olayla ilgili bilgi toplamaya devam ettiğini söyleyen Haq, saldırıda hayatını kaybeden kişinin uluslararası bir personel olduğunu doğruladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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