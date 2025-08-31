İsrail basını manşetlere taşıdı! "Türkiye ile savaş senaryosu gündemde!”

Türkiye'nin İsrail ile tüm ekonomik ve ticari ilişkileri askıya alması ve hava sahasını kapatmasının ardından İsrail basınında dikkat çeken analizler yayımlandı.

The Jerusalem Post, Türkiye'nin adımlarını "savaş zamanı düzeyinde" bir kopuş olarak tanımlarken, "İsrail ile Türkiye çarpışma rotasında" ifadesini kullandı.

Tel Aviv Üniversitesi’nden Dr. Hay Eytan Cohen-Yanarocak, Maariv gazetesine verdiği röportajda, Türkiye’nin aldığı kararların "benzeri görülmemiş" olduğunu söyledi.

"ANKARA, GAZZE İÇİN KARTINI OYNADI"

İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını genişletme kararının ardından Türkiye’nin deniz yaptırımları uyguladığını hatırlatan Cohen-Yanarocak, "Bu kademeli adımları uzun zamandır bekliyordum" ifadelerini kullandı.

The Jerusalem Post haberinde, İsrail güçlerinin Türkiye’nin Şam’a sattığı iddia edilen gözetleme cihazlarını ortaya çıkardığı öne sürüldü. Analist, "Bu kartı oynamak için belirli bir olayı bekliyorlardı" dedi.

"DOĞAL KISITLAMA ORTADAN KALKTI"

İki ülke arasında karşılıklı ekonomik bağımlılığın sona erdiğini belirten Cohen-Yanarocak, "Kaybedecek bir şey kalmadığında, durum çok tehlikeli hale gelir" açıklamasında bulundu. Ekonomik iş birliğinin, turizmin ve ortak uçuşların sona ermesiyle birlikte "doğal kısıtlama ortadan kalktı" yorumunu yaptı.

"ERDOĞAN BÖLGENİN LİDERL"

Gazze'de yaşanan katliamların ortasında Türkiye'nin kayıtsız kalmadağını hatırlatan Cohen-Yanarocak, "Erdoğan bölgenin lideri" ifadelerini kullandı.